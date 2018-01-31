国行版《旺达与巨像》确认全球同步发售

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息：索尼PS中国最近的动作可真不算少，刚刚公布了《真三国无双8》国行版的发售计划，现在又确认国行版《旺达与巨像》将于2月6日全球同步发售。

《旺达与巨像》简体中文版翻译名称为《巨像之咆哮》，是经典PS2游戏《旺达与巨像》在PS4平台上的完全重制版本，使用全新引擎完全重做，在画面方面有了质的提升。

国行版《旺达与巨像》将提供标准版和数字豪华版两个版本，售价分别为249元人民币和299元人民币，数字豪华版在标准版内容之外多了一个“数字豪华版内容包”。



旺达与巨像

不过这个“数字豪华版内容包”也可以单独以99元的价格购买，包含 远古之弓、命运斗蓬、斑纹马三种游戏道具，两个PS4用特制主题，和16个PS4用个人造型。

而所有预购的玩家还可以获得一个“初回限定特典”，包含一个生命之剑道具和一个PS4原创主题。

此外，国行这次照例发行了限量珍藏套装，套装包含PS4 Pro主机一台及标准版游戏软件一套，游戏定制手柄一个，游戏主题T恤一件以及3个月PSN会员，售价为3249元人民币，将于2月16日发售。

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