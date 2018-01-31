    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    国行版《旺达与巨像》确认全球同步发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月31日消息：索尼PS中国最近的动作可真不算少，刚刚公布了《真三国无双8》国行版的发售计划，现在又确认国行版《旺达与巨像》将于2月6日全球同步发售。

    　　《旺达与巨像》简体中文版翻译名称为《巨像之咆哮》，是经典PS2游戏《旺达与巨像》在PS4平台上的完全重制版本，使用全新引擎完全重做，在画面方面有了质的提升。

    　　国行版《旺达与巨像》将提供标准版和数字豪华版两个版本，售价分别为249元人民币和299元人民币，数字豪华版在标准版内容之外多了一个“数字豪华版内容包”。

    国行版《旺达与巨像》确认全球同步发售
    旺达与巨像

    　　不过这个“数字豪华版内容包”也可以单独以99元的价格购买，包含远古之弓、命运斗蓬、斑纹马三种游戏道具，两个PS4用特制主题，和16个PS4用个人造型。

    　　而所有预购的玩家还可以获得一个“初回限定特典”，包含一个生命之剑道具和一个PS4原创主题。

    　　此外，国行这次照例发行了限量珍藏套装，套装包含PS4 Pro主机一台及标准版游戏软件一套，游戏定制手柄一个，游戏主题T恤一件以及3个月PSN会员，售价为3249元人民币，将于2月16日发售。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：国行版《旺达与巨像》确认全球同步发售http://news.zol.com.cn/676/6768927.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6768927.html report 911    【中关村在线新闻资讯】1月31日消息：索尼PS中国最近的动作可真不算少，刚刚公布了《真三国无双8》国行版的发售计划，现在又确认国行版《旺达与巨像》将于2月6日全球同步发售。　　《旺达与巨像》简体中文版翻译名称为《巨像之咆哮》，是经典PS2游戏《...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP