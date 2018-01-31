【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，今年苹果将推出三款不同型号iPhone的传言已经出现了一段时间了，而廉价版iPhone X也成为了各大爆料人提到最多的产品。就在最近，又有供应链人士表示，今年三款iPhone中廉价版的出货占到了六成。



今年三款iPhone出货比例流出：廉价版果X占六成（图片来自于谷歌）

据了解，苹果的这三款新机是三个不同的尺寸，包括6.1英寸的单摄LCD屏版本（可看作廉价版iPhone X）、5.8英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X二代）以及6.5英寸的双摄OLED屏版本（可看作iPhone X Plus）。其中，廉价版iPhone X出货量占到了60%，而iPhone X二代和iPhone X Plus两款手机各占20%。

苹果公司将于2月2日公开第四季度财报，人们也在关心这一季度iPhone手机的销量。不过，华尔街分析师对苹果的第四财报并不看好，他们预计这一季度iPhone手机的销量仅增长5%。

之前国外媒体一直在炒作苹果iPhone手机的“超级周期”，不过从现在的状况来看这种“超级周期”已经基本无望。他们预计iPhone手机第四季度的销量将达到8200万部，仅仅同比增长5%。这样的成绩显然和2014年第四季度的46%无法匹敌。

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