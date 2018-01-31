iOS12曝光：修复为主 恐无新功能亮相

iOS系统虽然被不少用户称之为“最好用”的手机系统，但近年来iOS一直都在走下坡路。而iOS 11则可以被称之为“最失败”的iOS版本了。像键盘自动纠错功能失灵、低温掉电关机问题、chaiOS漏洞和时间漏洞等等，BUG的频发以及更新率的下跌无疑都印证了该版本并没有得到用户的青睐。



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据外媒报道，苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi已经下令接下来整个iOS团队要以系统性能和稳定性作为工作重心，而非重新设计主屏幕这类看似炫酷的新功能。而一些新功能，比如重新设计CarPlay交互界面，以及照片拍摄、编辑和分享升级等等，将被推迟到2019年的iOS 13开发当中。报道中指出，iOS 12的开发重点将会集中在增强现实、数字健康和家长控制等功能的优化及完善上。



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值得一提的是，iOS 12中还会让家长们更好的管理孩子们使用iPhone以及一些App的时间，并且FaceTime视频通话服务也将被改进。



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苹果将会在今年六月的WWDC上正式推出iOS 12，以修复和巩固为核心。当然，还是希望苹果能带来一些惊喜，让我们拭目以待吧。

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