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    为了防诈骗！Facebook禁止刊登加密货币广告

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 近日Facebook公司发布公告称，他们即将禁止刊登加密货币、首次代币发行(ICO)和二元期权 （binary option）等相关产品的广告。这样的决定主要是为了防止有人利用类似产品来进行诈骗。

    为了防诈骗！Facebook禁止刊登加密货币广告
    为了防诈骗！Facebook禁止刊登加密货币广告（图片来自于The Verge）

           Facebook广告部门主管Rob Leathern认为，这些有关加密货币的新服务有一些会对Facebook的用户造成欺诈或者困扰。起初这次广告禁令涉及的范围比较广，后来Facebook适当的修改了这 一条例，并鼓励人们举报相关违规行为。

           加密货币是近年来的热门话题，各大科技公司对其非常关注。此前，Facebook公司CEO马克·扎克伯格在其博客中表示，他们对于加密货币领域非常感兴趣，并将在未来进行研究。

           在扎克伯格看来，加密货币可以把权力从集权体系中夺取出来交还到人民手中，不过这其中也存在着一定的控制风险。Facebook公司很有兴趣去研发这其中的变化与风险，并努力把类似技术中有意义的地方用在服务中。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6768699.html report 902 【中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 近日Facebook公司发布公告称，他们即将禁止刊登加密货币、首次代币发行(ICO)和二元期权 （binary option）等相关产品的广告。这样的决定主要是为了防止有人利用类似产品来进行诈骗。为了防诈骗！Facebook禁止刊登加...
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