传iOS12新功能将延期：求流畅稳定成了主流

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，外媒Axios报道，苹果将会推迟发布iOS的新功能更新，时间会延后到2019年。今年iOS系统求流畅稳定成主流。



传iOS12新功能将延期（图片来自baidu）

苹果副总软件技术的高级副总裁费德林（Craig Federighi）向开发团队公布了一个新的计划，他表示，iOS开发团队今年的最重要工作，是修补iOS存在的各种漏洞，另外提高运行速度和流畅性。

据报道，iOS开发团队原定在新版系统中推出一些新功能，比如对主屏进行重新设计，另外对电子邮箱客户端进行升级，另外还准备对拍照功能进行优化。但是根据费德林的要求，这些开发新功能的工作，已经延期到了明年。

不过，媒体指出，今年WWDC2018大会上，苹果依旧会发布iOS 12系统，而iOS12 中仅仅是一些小部分新功能，主要涉及到增强现实软件以及健康类软件。

另据彭博社报道，苹果正在计划整合iOS系统以及电脑操作系统macOS的应用软件，这一整合计划仍然会体现在今年的新版iOS系统中。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传iOS12新功能将延期：求流畅稳定成了主流http://news.zol.com.cn/676/6768684.html