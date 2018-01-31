【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，魅族新机魅族15 Plus的传言最近已经多次出现在人们眼前。近期又有一批魅族15 Plus的谍照在互联网上流出，超高屏占比的全面屏也成为这款手机比较大的一个亮点。



魅族15 Plus全新谍照流出：全面屏惊艳（图片来自于PhoneArena）

从谍照图来看，手机背面依旧保持了魅族一贯的三段式设计，并搭载了后置双摄像头。同时，正面采用了屏占比超高的全面屏，并且没有预留指纹识别的位置，可以预见的是这项功能将会放在手机的侧面按钮上。

在配置方面，有消息称魅族15 PLUS将采用三星Exynos 8895处理器或者同级别的高通骁龙835，也就是彻底放弃联发科处理器，这应该会让很多魅族粉丝感到高兴。

作为魅族今年在高端市场的亮相机型，魅族15 PLUS对于魅族意义是重大的，因此该机也是由黄章亲自主持。此前李楠也提到，黄章对于魅蓝的产品定义要比我们狠得多，魅蓝未来会在三星、高通和联发科三家平台中选择最具竞争力的产品。







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