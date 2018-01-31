Flyme 6新春稳定版发布 新增春节用小功能

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息：魅族日前发布了Flyme 6新春稳定版，新版本一是在性能上有了大幅提升，二是添加了一些在春节期间可能会用到的小功能。

据悉，Flyme 6新春稳定版中许多常用的大内存应用开启速度得到了提升，图片查看、桌面滑动也更加流畅，并对游戏场景做了优化，减轻系统负载后性能和功耗都有了优化。

新春稳定版中还加入了一些春节应用功能，包括游戏模式2.0可以边玩游戏边抢红包，儿童模式可以设置游戏时间、低电量锁屏、限制应用访问等等。



此外，Flyme 6新春稳定版也加入了应用分身2.0、智能安全家庭、百变锁屏和动态壁纸、单次流量分享设置等实用工具。



Flyme 6新春稳定版

此次Flyme 6新春稳定版共适配34款新老机型，包括：MX4、MX4 Pro、MX5、MX6、PRO5、PRO 6、PRO 6s、PRO 6 Plus、PRO 7标准版、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、PRO 7标准版移动定制版、魅蓝note公开版、魅蓝note2公开版、魅蓝note2电信版、魅蓝Note3公开版、魅蓝Note3移动定制版、魅蓝Note5公开版、魅蓝Note5电信版、魅蓝2公开版、魅蓝2电信版、魅蓝3、魅蓝3s、魅蓝5s公开版、魅蓝5s电信版、魅蓝5s移动定制版、魅蓝metal公开版、魅蓝E、魅蓝E2公开版、魅蓝E2移动定制版、魅蓝X、魅蓝Max、魅蓝U10、魅蓝U20。

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