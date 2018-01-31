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    三星公司宣布将进行拆分股份：股价大涨8%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月31日消息，三星公司在今天正式宣布，他们将以50:1的比例来进行股份拆分。三星此次拆分，主要是为了让他们的股票更容易投资，同时也可以给更多的投资者以更多的红利。

    三星公司宣布将进行拆分股份：股价大涨8%
    三星公司宣布将进行拆分股份：股价大涨8%（图片来自于谷歌）

           在此次拆分股票的决定宣布之后，三星的股票价格上涨了8%，这样的上涨幅度也创下自2015年10月以来最大的盘中涨幅。同时三星也表示，今年的芯片市场需求依旧旺盛，而内存芯片“超级周期”的驱动下创造年度盈利的新纪录。

           此前有三星内部人士向韩国媒体透露， 三星电子已经完成了人工智能芯片的研发，而这种芯片也将被商用化。这名内部人士表示，最新的人工智能芯片，很有可能被运用到上半年新旗舰Galaxy S9。

           据了解，这种人工智能芯片，可以提高服务器和移动设备的人工智能软件处理能力。目前，这种芯片的能力已经与苹果和华为近似，到了下半年苹果很有可能会拿出性能更强劲的芯片出来。

           市场调研公司Gartner发布了最新的有关芯片市场的调研报告。报告中显示，三星公司已经超越竞争对手英特尔，成为全球最大的芯片制造厂商。三星的芯片上的销售额增长了52.6%，增长到了612亿美元。这样的成绩使得它获得了14.6%的市场份额。相比之下，英特尔公司销售额增长仅为6.7%，增长到了577亿美元，占有13.8%的市场份额。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6768630.html report 1175    【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，三星公司在今天正式宣布，他们将以50:1的比例来进行股份拆分。三星此次拆分，主要是为了让他们的股票更容易投资，同时也可以给更多的投资者以更多的红利。三星公司宣布将进行拆分股份：股价大涨8%（图片来自于谷歌...
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