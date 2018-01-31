    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    苹果头疼了！美国多部门对降频门展开调查

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月31日消息，苹果有关降频门的麻烦还在继续，美国多个部门也正在计划对此进行调查。近日有消息人士透露，美国司法部和证券交易委员会将正式开始对苹果降频门进行调查，主要考察的是它是否违反了证券法。

    苹果头疼了！美国多部门对降频门展开调查
    苹果头疼了！美国多部门对降频门展开调查（图片来自于baidu）

           这些部门对于苹果降频门的调查刚刚开始，目前他们还没有决定是否对苹果进行处罚。不过，他们已经在对苹果就“降速门”问题发布的声明进行研究。这些部门认为，在旧手机的表现问题上，苹果可能误导了投资人。现在，美国司法部和证券交易委员会都没有对这一传言进行回应。

           根据此前Apple Insider的报道，韩国首尔消费者主权公民联合会(Citizens United for Consumer Sovereignty)起诉苹果，同时被告还有苹果公司的CEO蒂姆•库克和苹果韩国分公司的CEO丹尼尔•迪切科。这是苹果公司续法国之后第二次因iPhone门事件被控犯罪。

           韩国民间组织认为，苹果之所以故意压低iPhone性能，其实是想引诱用户早早升级设备，其实根本没有必要。与此同时，韩国许多政府部门都对苹果的行为展开调查，现在连韩国首尔中央地方检察厅也加入进来。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果头疼了！美国多部门对降频门展开调查http://news.zol.com.cn/676/6768407.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6768407.html report 1044    【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，苹果有关降频门的麻烦还在继续，美国多个部门也正在计划对此进行调查。近日有消息人士透露，美国司法部和证券交易委员会将正式开始对苹果降频门进行调查，主要考察的是它是否违反了证券法。苹果头疼了！美国多部门...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP