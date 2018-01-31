【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，苹果有关降频门的麻烦还在继续，美国多个部门也正在计划对此进行调查。近日有消息人士透露，美国司法部和证券交易委员会将正式开始对苹果降频门进行调查，主要考察的是它是否违反了证券法。



苹果头疼了！美国多部门对降频门展开调查（图片来自于baidu）

这些部门对于苹果降频门的调查刚刚开始，目前他们还没有决定是否对苹果进行处罚。不过，他们已经在对苹果就“降速门”问题发布的声明进行研究。这些部门认为，在旧手机的表现问题上，苹果可能误导了投资人。现在，美国司法部和证券交易委员会都没有对这一传言进行回应。

根据此前Apple Insider的报道，韩国首尔消费者主权公民联合会(Citizens United for Consumer Sovereignty)起诉苹果，同时被告还有苹果公司的CEO蒂姆•库克和苹果韩国分公司的CEO丹尼尔•迪切科。这是苹果公司续法国之后第二次因iPhone门事件被控犯罪。

韩国民间组织认为，苹果之所以故意压低iPhone性能，其实是想引诱用户早早升级设备，其实根本没有必要。与此同时，韩国许多政府部门都对苹果的行为展开调查，现在连韩国首尔中央地方检察厅也加入进来。

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