谷歌：2017年Google Play下架70万违规应用

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，谷歌宣布，2017年全年从Google Play Store共计移除70万个恶意应用，下架应用数目比2016年增加70%。



2017年Google Play下架70万违规应用（图片来自baidu）

谷歌Play Store产品经理安德鲁·安（Andrew Ahn）在一篇博客文章中写道：“谷歌现在可以通过机器学习的方法来识别并移除带有不合适内容、恶意的、和伪造的应用。该算法能检测出试图滥用Play Store应用商店的开发者。谷歌相信大多数的应用开发者都是为用户着想的，不过仍有一些恶意开发者尝试逃过审查进入Play Store使用户的设备处于危险之中。正因为Play Store的规模之大且覆盖全球Android用户，才使得其成为恶意开发者的目标。在2017年，谷歌注销了10万名恶意开发者账户。”

被移除的应用中大部分是伪造应用，这些伪造应用的开发者试图复制流行应用的模式。谷歌称其在2017年下架了超过25万款虚假应用。去年十一月份的时候，一款伪装成流行即时聊天工具“WhatsApp”的虚假应用被谷歌移除，下架之前已有超过100万下载量。

谷歌称其新的检测算法能更有效地检测出违规应用，减少从其Play Store下载恶意应用的用户数。该公司还提到，自从有了扫描手机内违规应用的Google Play Protect工具，相比2016年有效减少了百分之十的有害应用数。另外，从Google Play Store下载到恶意应用的概率比从其他第三方来源要小10倍。

尽管有少数恶意应用逃过了谷歌的审查进入了Play Store应用商店，谷歌称：“99%的恶意应用在被首次安装前都已被识别出来并删除。”

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