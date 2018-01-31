早报：苹果iOS12或被延期 乐视网亏损116亿

【科技早餐】

●iOS 12或将被延期！苹果重整系统可靠性

苹果软件负责人Craig Federighi在2018年1月早些时候在内部会议上宣布，苹果将延迟原定于今年发布的iOS系统新特性至2019年。Craig Federighi在一次会议中告知员工们由于性能和质量原因，将推迟发布iOS新特性，这包括新版主页、新的车载用户界面、对主要内置App如邮件的更新、和对照片拍摄、编辑、和分享功能的改进。同时还会增加对增强现实技术的支持和更多的家长控制功能。用于iPhone和iPad的最新iOS 11系统在今年将继续小幅更新。

Z点评：苹果在iOS11上失误太多，因此iOS12受到了影响。



iOS 12或将被延期！（图片来自baidu）

【行业热闻】

●Facebook将屏蔽比特币等数字货币广告

Facebook称将屏蔽其平台上包括比特币在内的所有与数字加密货币相关的广告，以阻止广告主推广被该公司称为“经常与误导和欺骗推广行为相联系的金融产品和服务”的广告。

●乐视网：预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元

乐视网发布公告称，预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元。上年同期盈利5.55亿元。报告期内，由于持续受到关联方资金紧张、流动性风波影响，社会舆论持 续发酵并不断扩大，对公司声誉和信用度造成较大影响，公司的广告收入、终端收入及会员收入等业务均出现较大幅度的下滑。

●谷歌Pixel 3部分信息流出：预装Androd 9.0

一些谷歌硬件开发团队的员工透露，谷歌希望能够拥有一款自主的SoC产品。如果能够推出这样的一款产品，那么就可以更迅速地部署安全更新，以及对老产品提供更长时间的软件更新周期。路透社表示Pixel 3很有可能在今年秋季发布，并预装最新的Android 9.0系统。【点击详情】

●马上发？罗永浩透露坚果Pro2有白色版

锤子科技CEO罗永浩透露，白色版坚果Pro 2即将登场。根据之前网上曝光的白色版坚果Pro 2谍照，该机正面、中框和背部均为白色，视觉一体性很强。【点击详情】

●微软开始接受ARM应用 骁龙版Win10 PC补上短板

微软已经开始接受开发者向Microsoft Store商店内提交适用于Windows 10 on ARM的应用，并将在未来几周内开放下载。同时微软也公布了开发指南和说明，强调新应用应该尽可能针对多架构优化。【点击详情】

●新浪微博发布整改情况：关闭千余个低俗账号

近日新浪微博官方账号@微博管理员 在微博社区内发布公告，他们对于微博上的低俗内容进行了集中清理，并关闭了一批发布传播低俗内容的账号，共计1132个。【点击详情】

●诺基亚3310国行4G版上线：待机12天

诺基亚官方网站上，Nokia 3310 4G国行版已经上线，号称“4G时代新风格”，经典的外观和之前的复刻版并无二致。新机基本配置不变，主要是加入了对4G网络的支持，但仅支持中国移动4G TD-LTE网络，以及3G TD-SCDMA网络，也支持VoLTE高清语音功能。同时，它也可以直接作为WLAN热点使用，与其他设备分享网络。

【新品上手】

自带热点投屏便捷 明基商务投影评测

蓝宝石RX VEGA 64超白金限量版评测

【科技杂谈】

橘子皮能解开指纹锁？我要开怼了！

时隔152年 “超级蓝月月全食”就在今晚！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：苹果iOS12或被延期 乐视网亏损116亿http://news.zol.com.cn/676/6768056.html