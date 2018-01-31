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    微软开始接受ARM应用 骁龙版Win10 PC补上短板

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 微软已经开始接受开发者向Microsoft Store商店内提交适用于Windows 10 on ARM的应用，并将在未来几周内开放下载。同时微软也公布了开发指南和说明，强调新应用应该尽可能针对多架构优化。

    微软开始接受ARM应用 骁龙版Win10 PC补上短板
    微软开始接受ARM应用（图片来自baidu）

           Windows 10支持了x86 32位、x64 64位、ARM三种不同架构，设备也分为Windows 10 Desktop台式机笔记本、Windows 10 Mobile智能手机、Windows 10 Xbox游戏机、Windows 10 Team Surface Hub、Windows 10 Holographic增强现实眼镜等不同平台，因此开发者在提交应用的时候，也要注意选择支持的范围。

           其中，x86、ARM UWP通用应用都支持ARM设备，ARM应用也可以在Windows 10手机上通用(虽然没啥意义了)，但是x64应用还不支持ARM设备。

           惠普、联想、华硕已经首批发布骁龙835 Win10 PC，和基于Intel平台、集成Intel 4G基带的设备，并称为全互联PC(ACPC)，而在今年晚些时候，我们还会看到骁龙845 Win10 PC。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软开始接受ARM应用 骁龙版Win10 PC补上短板http://news.zol.com.cn/676/6767633.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6767633.html report 998   【中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 微软已经开始接受开发者向Microsoft Store商店内提交适用于Windows 10 on ARM的应用，并将在未来几周内开放下载。同时微软也公布了开发指南和说明，强调新应用应该尽可能针对多架构优化。微软...
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