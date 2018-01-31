微软开始接受ARM应用 骁龙版Win10 PC补上短板

【中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 微软已经开始接受开发者向Microsoft Store商店内提交适用于Windows 10 on ARM的应用，并将在未来几周内开放下载。同时微软也公布了开发指南和说明，强调新应用应该尽可能针对多架构优化。



微软开始接受ARM应用（图片来自baidu）

Windows 10支持了x86 32位、x64 64位、ARM三种不同架构，设备也分为Windows 10 Desktop台式机笔记本、Windows 10 Mobile智能手机、Windows 10 Xbox游戏机、Windows 10 Team Surface Hub、Windows 10 Holographic增强现实眼镜等不同平台，因此开发者在提交应用的时候，也要注意选择支持的范围。

其中，x86、ARM UWP通用应用都支持ARM设备，ARM应用也可以在Windows 10手机上通用(虽然没啥意义了)，但是x64应用还不支持ARM设备。

惠普、联想、华硕已经首批发布骁龙835 Win10 PC，和基于Intel平台、集成Intel 4G基带的设备，并称为全互联PC(ACPC)，而在今年晚些时候，我们还会看到骁龙845 Win10 PC。

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