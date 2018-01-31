【中关村在线新闻资讯】1月31日消息，就在昨天HTC旗下Pixel手机设计团队刚刚加入谷歌， 随后就有一些谷歌新旗舰Pixel 3的细节流出。谷歌希望Pixel 3能够像苹果的iPhone手机一样达成高品质，同时也将自主研发CPU和GPU。



谷歌Pixel 3部分信息流出：预装Androd 9.0（图片来自于谷歌）

一些谷歌硬件开发团队的员工透露，谷歌希望能够拥有一款自主的SoC产品。如果能够推出这样的一款产品，那么就可以更迅速地部署安全更新，以及对老产品提供更长时间的软件更新周期。路透社表示Pixel 3很有可能在今年秋季发布，并预装最新的Android 9.0系统。

谷歌公司在昨天宣布，他们已经正式完成了11亿美元收购HTC Pixel团队的交易，在台湾增加了2000多名智能机专家。谷歌硬件业务负责人里克·奥斯特罗(Rick Osterloh)表示，引入HTC的工程师和设计师，来协助谷歌进一步控制其产品的设计和生产，包括更加紧密地与供应商合作。

在完成与HTC的交易后，谷歌计划扩大研发和营销。对于谷歌来说，未来需要迈出的更大一步是开发出自主“系统级芯片”(SoC)。对此奥斯特罗称，在可预见的未来，谷歌将继续与高通合作。

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