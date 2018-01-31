【中关村在线新闻资讯】1月31日消息， 近日新浪微博官方账号@微博管理员 在微博社区内发布公告，他们对于微博上的低俗内容进行了集中清理，并关闭了一批发布传播低俗内容的账号，共计1132个。



新浪微博发布整改情况：关闭千余个低俗账号（图片来自于baidu）

之前，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室针对新浪微博对用户发布违法违规信息未尽到审查义务，持续传播炒作导向错误、低俗色情、民族歧视等违法违规有害信息的严重问题约谈该企业负责人，责令其立即自查自纠，全面深入整改。

以下为新浪微博公告全文：

#微博社区公告# 为履行企业主体责任，针对具体问题落实整改措施，微博在日常工作的基础上，加大巡查力度，于今日集中关闭了@熊猫TV丝丝刘雨琪@亚洲女神集中营@噼里啪啦啦2333@我和女票的那些事@小希--m@一只色影师的小号@裸腿高跟最性感 等一批发布传播低俗内容的账号，共计1132个。

微博一直高度重视对涉黄信息和账号的处置。2017年9月正式上线了旨在通过网友举报方式处理涉黄信息的微博监督员体系。微博监督员是经公开招募，由网友组成的对站内涉黄信息进行举报的站内自治组织，微博为监督员按月提供上网补贴和物质奖励。截止去年12月，监督员共有效举报涉黄信息343.3万条，总体准确率99.67%。

为落实整改要求，微博将加大对低俗内容的清查力度。在今年上半年，将监督员团队从目前的762人扩展至2000人。监督员职责扩展至低俗、违法信息。微博公司将实现对监督员线上考试、线上培训、复审、合规审查。将监督员从目前的网友自治组织逐步转化为微博内容监控体系的重要有益组成部分。

近期，微博还会推出更多治理发布传播低俗内容的举措，对于集中发布低俗内容的账号坚决予以禁言关闭，形成巩固长效机制，维护网络空间信息传播秩序和良好生态。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新浪微博发布整改情况：关闭千余个低俗账号http://news.zol.com.cn/676/6767563.html