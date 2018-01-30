工信部：中国4G用户渗透率70% 规模近10亿

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，今天工信部的公开会议上，工信部总工程师张峰表示，过去一年我国的4G网络建设相当迅猛，全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB，是上年的2.3倍，12月当月户均接入流量高达2752MB。



工信部：中国4G用户渗透率70%（图片来自baidu）

张峰称，网络能力方面，固定宽带用户普及率达到72.5%，提前实现国家“十三五”规划目标。其中，光纤宽带用户达2.9亿，占固定宽带用户的比重超83%，50M以上高速率固定宽带接入用户占比达70%；4G用户近10亿，渗透率达70%，超过发达国家平均水平。全国建成125个大型、超大型数据中心，云计算关键领域取得突破，部分指标达国际先进水平。

信息服务方面，2017年全年，电信业务总量同比增长76.4%，电信业务收入同比增长6.4%，移动数据及互联网业务同比增长26.7%，全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB，是上年的2.3倍，12月当月户均接入流量高达2752MB。上市互联网企业营收连续6年增速都超过了40%，预计全年会达到1.4万亿元，总市值突破9万亿元，估值过10亿美元的“独角兽”企业达58家，数量居全球第二位。移动APP数量达216万款，分发规模超过7600亿次。

融合应用方面，互联网与消费领域深度融合，培育内生增长动力，电子商务、移动支付、共享经济引领全球。截至去年10月底，我国网络零售额超过5.5万亿元，同比增长34%；移动支付交易规模近150万亿元，居全球首位；网约车日均订单数超2500万，共享单车用户规模超3亿。同时，互联网与生产领域加快融合助力实体经济转型升级。目前我国数字化生产设备联网率近40%，实现网络化协同的制造业企业超过30%，开展服务型制造的企业超过20%。在家电、机械、航天等垂直领域，涌现出一批工业互联网平台。制造业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过60%，大中小企业从浅层次协同协作，向深层次融合融通演进。

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