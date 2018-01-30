腾讯信用正式开通！这几项服务很走心！

阿里推出芝麻信用已经有三年时间了，通过云计算和大数据的支持，每个月芝麻信用都会提升，不过目前提升已经越来越慢了。不得不说芝麻信用还是有些用处的，比如酒店免押金、共享单车免押金等等。终于芝麻信用的对手也来了！腾讯信用全面上线，全国用户都可以查询自己的腾讯信用分值了！



马化腾



腾讯信用

如何快速查询腾讯信用分值？

在微信中搜索“腾讯信用”，点击“我要查分”，之后输入个人信息就可以看到自己的腾讯信用分数了。其实很早之前在广州、深圳等地区有进行测试，而现在全国地区都可以查询使用了，可以享受微粒贷借钱、扫码乘车、分期还信用卡等等服务。



信用分值



解锁服务

由于是刚开通腾讯信用，网友普遍表示分值低！其实也正常，芝麻信用刚开始也是分值比较低。但是根据用户长时间使用，分值会逐渐增加，并且随着分值的增多，越高的信用可以享受到更多的服务，总体而言和芝麻信用差别不大。不过可以预计，随着两家的竞争关系，今后可能会有更多吸引人的服务。



分数解读

相较于芝麻信用，腾讯信用可能会更侧重于社交属性。毕竟有王牌应用微信和QQ，社交属性也会对腾讯信用分值产生影响。并且通过微信和朋友转账，或者微信消费、还信用卡等等都可能加腾讯信用分值。





快去查查你的腾讯信用分数吧，说不定会有惊喜呢！

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