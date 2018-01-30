【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，近日苹果公司副总裁Jennifer Bailey在一次零售领域的行业大会上表示，目前美国商户有近半数接入了苹果的移动支付服务Apple Pay。在2014年的时候，这一比例仅为3%。



Apple Pay再达里程碑：美国半数商户支持（图片来自于谷歌）

Bailey认为，现在移动购物的份额在不断的增长，这主要归功于智能手机和平板电脑的普及。移动购物的发展也带动了移动支付业务的不断完善。不过，Bailey并没有披露Apple Pay的其他重要数据，比如活跃用户、每天完成的支付交易次数统计等。

去年9月份的时候，国外知名民调机构Ipsos发布了一篇有关移动支付的调查报告。报告中显示，中国移动支付的普及率在全球位居第一位。这一数字高达77%，也远远超过美国和日本的普及率。

Ipsos这次调查了1.8万名消费者，印度的移动支付普及率仅仅比中国低了一个百分点，其中Paytm正在复制支付宝的成功经验并占领印度市场。印尼和韩国的移动支付普及率分别为67%和64%。亚洲地区日本的普及率最低，仅为27%。与日本相同的是，美国德国等发达国家的普及率都不是很高，均为超过50%。

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