【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，东芝公司近年来一直在计划拆分自家旗下各项业务。在出售了西屋电气之后，东芝还计划出售笔记本业务。现在有消息显示，富士康集团旗下的夏普公司已经与他们展开了工作级谈判，他们对于东芝电脑业务的估值为9200万美元。



东芝计划出售笔记本业务：夏普有意收购（图片来自于谷歌）

从过去很长一段时间开始，东芝笔记本业务就处在一个长期亏损之中。去年的时候东芝公司就已经在接触一些公司，希望能够将旗下的笔记本业务出售出去。华硕公司曾经与他们有过接触，不过最终这笔交易还是没有成功。此次夏普之所以会选择收购东芝笔记本业务，富士康集团在其中起到了非常重要的作用。

东芝已经在去年召开股东大会，并批准该公司将闪存芯片子公司作价2万亿日元（约合175亿美元）出售给贝恩资本领导的财团。不过现在，东芝给自己的芯片业务又找到了新的出路。

媒体援引消息人士说法，东芝目前已没有了财务压力，不必担心被东京证券交易所摘牌的问题。如果该作价180亿美元向给贝恩资本牵头的财团转让芯片业务的交易无法在今年3月底之前获得反垄断监管部门的批准，东芝将考虑放弃此交易，转而考虑分拆芯片业务进行首次公开招股（IPO）。

该消息称，东芝高管此前一直在考虑分拆芯片业务进行首次公开招股的计划。一些市场分析师和东芝股东，目前更青睐于让芯片业务进行首次公开招股，而不是对外出售。











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