进入2018年，中国电影市场继续着去年摧枯拉朽的态势。因为《前任3：再见前任》的大卖，史上最佳一月份也基本成为定局。各大电影票App正在为下下周开始的春节档蓄力，但从现在的情况来看，各种票补已经无法再次“肆虐”。



春节档将至，各家电影票App还在为票补发愁（图片来自于谷歌）

上周就有消息传出，春节档的各大片方联合提出，希望能够限制电影票补的力度。具体来说，之前9块9的电影票不见踪影，每张电影票的票价至少要19块9。同时，单部影片的补贴票数不得超过50万张。这样的措施显然对于那些想在春节发力的电影票App来说是一个极大的限制。

烧钱乱象，片方这次自己烧不动了

此次票补限制的发起者是春节档决定推出电影的各大片方，而并非政府相关部门。这似乎也可以看成是一种行业自律。电影的票房一年接着一年的上涨，而片方似乎在2018年的今天也终于感受到无限制烧钱的坏处在哪里。一个漂亮的数字和真金白银的实惠，片方开始慢慢的倾向后者。

事实上，刚刚进入一月份，各大电影票App上就已经开始了针对春节档电影票的价格大战。《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《红海行动》以及《西游记女儿国》等诸多强手，丝毫不逊色于2017年贺岁档的几大种子选手。



春节档将至，各家电影票App还在为票补发愁（图片来自于谷歌）

究其原因，票补的出现主要是片方为了拉动前几日的票房，并进而获得更多的排片来采取的一种手段。由于大部分的影片都会选择周五上映，周六日的排片比例也成了他们最大的战场，因此票补在最近几年也成了这些片方屡试不爽的法宝。

没票补了，电影票App只能从周边下手

票补这种形式出现之后，各种电影票App也呈雨后春笋的态势进入了人们的视野之中。笔者曾经在《芳华撤档了，冯小刚却比这些网站晚知道》那篇文章中提到过，这些购票网站在最近几年的时间里经过了多次的洗牌，最终市场上只剩下猫眼和淘票票两大主力选手。即便如此，由于票补的存在，这仍旧是一块利润非常丰厚的市场。

现如今，片方开始收紧票补之后，人们也在担心这些网站的经营状况。其实，这些网站早就已经开始未雨绸缪。淘票票很早之前就在自家App中加入了小视频版块，这些小视频不仅有电影预告片，还包括一些广告宣传片以及网络自制节目的宣传物料。淘票票凭借着短视频的风口进而拓展自身业务，可以说找到了新的营收方式。



春节档将至，各家电影票App还在为票补发愁（图片来自于谷歌）

有些网站则依然从票补这种思路出发，推出了众多观影前和观影后的周边服务。这些周边服务从某种意义上来说依旧是“票补”。用户凭电影票可以换取附近商家的各种优惠券，电影票价虽然无法无限降低，但是如果在周边服务上下功夫，那么对于商家和观众来说可谓双赢。

票补受限，观众其实并不敏感

从目前全国的统计数据来看，虽然各个片方已经限制了最低票价为19.9元，但大年初一当天预售票房已经达到了6000万元，相当于去年大年初一7.6亿元票房的8%。从这样的预售情况来看，票补减少并没有影响到观影热情。

不过，票补的减少对于一些中小制作的电影是一个比较大的冲击。在笔者看来，今年一月份最大黑马并非《前任3：再见前任》，而是延期五年上映的《无问西东》。这部几经周折的才能上映的电影获得了6.26亿元的票房。如果票补力度下降的话，这样的电影如果没有逆天的口碑似乎就很难获得更多的机会。



春节档将至，各家电影票App还在为票补发愁（图片来自于谷歌）

对于中国电影市场来说，用票补吸引用户进入影院永远不是长久之计，只有提升整体的电影质量，推出更多类型的影片来形成口碑与话题性。票补取消之后，普通观众的选择也将更加真实。影片票房是否成功将取决于题材，而价格将成为非决定因素。毕竟，20块钱一张的电影票并不贵，而对于一些粗制滥造的影片来说，9块9都很难让观众想去“占便宜”。

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