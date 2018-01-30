【中关村在线新闻资讯】1月30日消息， 苹果近几年以来一直在考虑进行芯片的自主研发，目前苹果仍在推进自家品牌处理器的研发。一旦成功，他们很有可能结束与英特尔公司的合作，并转而使用自主研发的产品。



苹果今年电脑将用自家处理器：和英特尔说拜拜（图片来自于谷歌）

虽然苹果目前还不会使用自家的CPU，但今年推出的三款电脑协处理器都是苹果自行设计的。除了A系列处理器之外，苹果还设计了其他多款专用处理器，比如苹果手表中的W系列芯片。这样的举动主要还是因为苹果希望在芯片处理器领域扩大自己的势力范围。

据macrumors报道，苹果将在今年准备推出一款13英寸的MacBook，用来取代MacBook Air，其实市场上传闻MacBookAir将被取代也不是一天两天，因为该产品自2015年3月重大修订以来，它在性能或外观上并没有什么明显变化。

有业内人士透露，触控面板厂商GIS（业成）将获得新款的MacBook显示屏订单。根据供应链的消息，苹果计划在2018年下半年发布入门级13英寸MacBook。

随着MacBook系列的销售趋势增长，到2018年底，苹果将达到月发货量60万台的水平（目前为30万台），根据最新透露的消息下一代入门级MacBook会取代苹果当前最便宜的笔记本电脑—MacBook Air（价格为999美元）。

另外还有报道称，苹果将为新的MacBook使用全新的显示技术和一些核心的配件，以便和其他品牌形成差异化。











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