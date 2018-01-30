三星GalaxyS9/S9+再曝光：国行或售5288元起

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，三星已经确认将在MWC开展前夕举办发布会，推出今年的旗舰手机Galaxy S9以及S9+。现在三星S9的国行上市信息也已经曝光。



三星S9/S9 Plus再曝光（图片来自baidu）

据消息人士透露，三星Galaxy S9国行会在MWC结束的3月2日开始预售，预计在3月6日再开国行发布会，其上市节奏与美国保持一致。至于大家关心的售价，从最新曝光的信息看，S9行货价格会是5288元起，而且也比S8当初上市的价格低。

早前消息，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

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