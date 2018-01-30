    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    三星GalaxyS9/S9+再曝光：国行或售5288元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月30日消息，三星已经确认将在MWC开展前夕举办发布会，推出今年的旗舰手机Galaxy S9以及S9+。现在三星S9的国行上市信息也已经曝光。

    三星S9/S9 Plus再曝光：国行或售5288元起
    三星S9/S9 Plus再曝光（图片来自baidu）

          据消息人士透露，三星Galaxy S9国行会在MWC结束的3月2日开始预售，预计在3月6日再开国行发布会，其上市节奏与美国保持一致。至于大家关心的售价，从最新曝光的信息看，S9行货价格会是5288元起，而且也比S8当初上市的价格低。

          早前消息，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

            此外，三星S9+配备6.2英寸全面屏，搭载骁龙845（国行、美版等），配备6GB+64GB内存，3500mAh电池支持无线充电。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星GalaxyS9/S9+再曝光：国行或售5288元起http://news.zol.com.cn/676/6766914.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6766914.html report 796    【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，三星已经确认将在MWC开展前夕举办发布会，推出今年的旗舰手机Galaxy S9以及S9+。现在三星S9的国行上市信息也已经曝光。三星S9/S9 Plus再曝光（图片来自baidu）  据消息人士透露，三星Galaxy&...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP