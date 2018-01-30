比尔·盖茨:人工智能能使人们拥有更长假期

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，日前在世界经济论坛上，微软联合创始人比尔·盖茨在接受采访时称：“我们当然可以期待我们的假期将会变得更长。机器学习使得人类的生产力大幅提高，因此能在更短的时间内完成相应数量的工作。这是件好事。”



比尔·盖茨（图片来自baidu）

盖茨说道：“AI就是一种更好的软件，可以应用到很多场景中去。比如手术室、监狱、工厂、法庭等地方，通过人工智能能够记录下当场所有人说的话（语音识别），还能通过监控发现违反安全规定的事件（机器视觉）。所以，人工智能能使人们更有效地利用现有资源，比我们能更敏锐地意识到正在发生的事情，并且还很便宜。因为现在的计算机已经具备与人类相匹敌的视觉和听觉能力。”

那些因人工智能解放的劳动力能到真正需要他们的产业中去。对此盖茨说：“对于过剩的劳动力，可以引导他们去帮助照顾老年人，去帮助缩小班级规模，去帮助有特殊需要的儿童。”

不过盖茨强调，为了应对人工智能所带来的失业问题，政府需要建立一个安全网使得因人工智能下岗的职工得到培训实现再就业。而这将是很困难的过程。

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