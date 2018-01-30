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    郭明池称iPhone SE2只是小修补：苹果已无暇顾及

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月30日消息，此前曾有多家媒体表示苹果将在今年推出四款iPhone手机。除了传言中的三款iPhone旗舰机序列之外，iPhone SE新品今年也会推出。不过知名分析师郭明池却表示，iPhone SE2只是小升级，苹果没有更多精力放在这款手机上。

    郭明池称iPhone SE2只是小修补：苹果已无暇顾及
    郭明池称iPhone SE2只是小修补：苹果已无暇顾及（图片来自于谷歌）

            郭明池并没有直接否定iPhone SE2存在的可能性，不过苹果可能并不会对这款廉价版产品有一个巨大的升级。目前有消息显示，这款手机即将投产，并预计在今年四月到五月之间发货。不过郭明池也提到，iPhone SE2很有可能采用iOS12操作系统，并搭载最新的处理器。

            此前，台湾研究公司TrendForce对外发布了2018年全球智能机市场预测报告，报告中他们表示，苹果预计将在今年第二季度推出新一代iPhone SE。和一代相同，iPhone SE依然会主打中端市场。

            TrendForce认为，2018年的iPhone出货数量将会进一步加大，而新一代的iPhone SE将会有效的帮助苹果打开新兴国家市场。此前有台湾媒体表示，苹果公司正在测试一款4英寸屏幕设备，很有可能就是新一代的iPhone SE。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：郭明池称iPhone SE2只是小修补：苹果已无暇顾及http://news.zol.com.cn/676/6766664.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6766664.html report 961    【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，此前曾有多家媒体表示苹果将在今年推出四款iPhone手机。除了传言中的三款iPhone旗舰机序列之外，iPhone SE新品今年也会推出。不过知名分析师郭明池却表示，iPhone SE2只是小升级，苹果没有更多精力放在...
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