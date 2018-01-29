腾讯拟1.875亿增资永辉子公司：持股15%

【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 今日辉超市在上交所公告称，拟同意永辉云创科技有限公司新增注册资本共计2.5亿元，其中林芝腾讯科技拟认购1.875亿元。



腾讯拟1.875亿元增资永辉超市（图片来自baidu）

永辉超市股份有限公司发布公告称，拟同意旗下子公司永辉云创科技有限公司(负责供应链和物流业务)新增注册资本2.5亿元人民币，其中林芝腾讯科技有限公司(腾讯旗下投资管理公司)拟认购1.875亿元，永辉自己认购0.625亿元。

林芝腾讯认购云创公司新增注册资本的价格为12.75亿元(增资价款)。增资完成后，林芝腾讯科技将持股15％，为第二大股东，永辉超市持股46.6％。

除了永辉，在今年1月23日，家乐福宣布，腾讯、永辉、家乐福中国达成潜在投资意向，同时家乐福与腾讯签订战略合作协议，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

家乐福表示，该投资将利用家乐福的全球零售知识、腾讯的技术优势、永辉的运营优势，尤其是永辉在生鲜产品方面的运营能力。

就目前来看，线下商超争夺战已经打响。此前阿里已将银泰、百联、三江、高鑫零售、盒马鲜生等囊括旗下，涵盖了百货、商超、生鲜等各类零售业态。

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