早报:今日头条起诉百度 百度称今日头条太焦虑

【科技早餐】

●今日头条诉百度不正当竞争 百度回应称官司治不了焦虑症

今日头条发布声明称，今日头条将起诉百度，原因是其利用垄断优势进行的“不正当竞争”的行为。今日头条表示，近日，接到用户举报，在百度搜索“今日头条”相关内容，排序第一的搜索结果，是由非正规稿源（百度旗下的自媒体平台“百家号”）于2017年12月中旬发布的“旧闻”（今日头条被要求整改的文章）。排序第二的搜索结果，是“今日头条官网”，却用红字标出警告：“提醒：该页面因服务不稳定可能无法正常访问”。

对此，百度方面回应称百度自然搜索结果排序与用户需求、相关性、时效性以及用户的点击行为等一系列因素相关。百度方面还隔空喊话今日头条，“奉劝今日头条方面，近期贵方一系列的公关行动和诉讼行为，治愈不了你们对发展困境的焦虑。”

Z点评：百度与今日头条间突然剑拔弩张，也是反映了当前信息流市场的激烈竞争。



今日头条诉百度不正当竞争（图片来自baidu）

【行业热闻】

●iPhone X不给力 苹果市值一周缩水450亿美元

《日经亚洲评论》报道称，由于iPhone X去年圣诞购物旺季期间在欧洲、美国和中国等市场的销量低于预期，苹果决定把今年第一季度iPhone X的产量目标从最初的4000多万部降至约2000万部。受该消息影响，苹果股价周一开盘后一度下滑1.9%。自1月22日以来，苹果股价已累计下滑4.9%，市值缩水约450亿美元。

●比尔盖茨：人工智能可以让人类拥有更长假期

微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）则认为人工智能意味着更长的假期。“机器学习使得人类的生产力大幅提高，因此能在更短的时间内完成相应数量的工作。这是件好事。人类的目标不仅仅是坐在柜台后售卖商品。更多的休息时间不是件坏事”。机器学习在很多领域都能把事情做得又快又省钱，比如监控、安保、和现场记录等。

●微软收购游戏服务类创业公司PlayFab

微软宣布收购位于西雅图的游戏创业公司PlayFab，并入Azure游戏团队，以巩固自己在在线游戏这个千亿市场中的地位。PlayFab成立于四年前，给开发者们提供了一个后端平台，可以构建、上线、和管理他们开发的游戏。如今电子游戏领域的趋势是从物理硬盘上的单机游戏转换到云端在线实时的游戏并且更新很频繁。

●全怪iPhoneX！三星或将缩减OLED面板出货量

外媒The Investor报道，三星显示器似乎已经放慢了OLED面板工厂的生产速度，主要原因是iPhone X销售平淡。媒体援引消息人士说法，三星已经在1月份降低了A3工厂的运转率，较上年同期降低10%。【点击详情】

●iPhone要倒霉？美要求手机电池可拆卸/维修

2007年初代iPhone出世的时候，其一体机身设计影响了后来智能手机设计的方向。不过现在，一体式机身设计或将在美国被禁。 美国华盛顿州率先计划为电子产品的可维修性立法，而这个模式将被推广至全国。这项法案中认为，手机电池用胶水黏在主板上，人为增加了拆修和维修的难度，不符合环保和重复利用的原则。【点击详情】

●传XperiaXZ Pro设计图曝光：全面屏+后置双摄

近日国外媒体Phone Corridor放出了一批据称是Xperia XZ Pro的设计图。从这些设计图中不难看出，Xperia XZ Pro将会采用全面屏设计，同时该机还将搭载后置双摄像头。【点击详情】

●《真·三国无双8》国行版情报公布 全球同步发售

索尼PS中国日前公布了《真·三国无双8》国行版的发售信息，确认游戏将于2月8日全球同步发售，并公开了此次国行版的几个版本。【点击详情】

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