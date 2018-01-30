全怪iPhoneX！三星或将缩减OLED面板出货量

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，外媒The Investor报道，三星显示器似乎已经放慢了OLED面板工厂的生产速度，主要原因是iPhone X销售平淡。



三星或将缩减OLED面板出货量（图片来自baidu）

媒体援引消息人士说法，三星已经在1月份降低了A3工厂的运转率，较上年同期降低10%。三星这一罕见举动源于面向最大客户苹果公司的供应量降低。A3工厂每月生产13.5万片第六代OLED面板，其中10.5万块是供应给苹果。现在，外界十分关注A3工厂在2月份、3月份的运转率，这有助于评估iPhone X销量。

另外，三星为越南工厂制定的扩张计划也已暂停，因为苹果在OLED版iPhone上的策略面临越来越多的不确定性。

据了解，苹果公司将于2月2日公开第四季度财报。不过，华尔街分析师对苹果的第四财报并不看好，他们预计这一季度iPhone手机的销量仅增长5%。

苹果最近的日子并不好过，大量新机推出之后，势必要停产一批手机。美国巴伦周刊发文指出，除了iPhone X之外，到底选择停产哪款手机是苹果在考虑的问题。从销售状况上来看，iPhone 7的销量远远好于预期。iPhone 8仍旧采用一种小修补式的升级，因此造成了销量上的不尽如人意。分析人士对这一问题也没有一个一致的结论。

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