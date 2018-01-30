《真·三国无双8》国行版情报公布 全球同步发售

【中关村在线新闻资讯】1月30日消息：索尼PS中国日前公布了《真·三国无双8》国行版的发售信息，确认游戏将于2月8日全球同步发售，并公开了此次国行版的几个版本。

据悉，《真·三国无双8》国行版这次分为标准板、初回限定珍藏版、限量珍藏套装三个版本，价格分别是349元、499元和2599元。

其中，初回限定珍藏版包含《真·三国无双8》游戏实体版一个，透明纪念卡94张（附带亚克力相框）以及《真·三国无双8》主题设计纪念铁盒一个。



《真·三国无双8》定制主机

限量珍藏套装则是同捆主机销售的版本，包含《真·三国无双8》游戏实体版一个，《真·三国无双8》主题设计纪念铁盒一个以及PS会员3个月充值卡，PS4 500GB主机一台，《真·三国无双8》限定手柄一支，《真·三国无双8》定制硬盘盖一个（黑白可选）。

限量珍藏套装还有PS4 Pro版，内容与上述一样，但主机换成了PS4 Pro，套装售价为3399元。

此外，凡在3月8日前购买游戏还可以获得初回特典，包括“关银屏肚兜风服装”、 “貂蝉肚兜风服装”、“赵云京剧风服装”和特典武器“漆黑龙牙枪”。

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