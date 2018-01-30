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    《真·三国无双8》国行版情报公布 全球同步发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

           【中关村在线新闻资讯】1月30日消息：索尼PS中国日前公布了《真·三国无双8》国行版的发售信息，确认游戏将于2月8日全球同步发售，并公开了此次国行版的几个版本。

    　　据悉，《真·三国无双8》国行版这次分为标准板、初回限定珍藏版、限量珍藏套装三个版本，价格分别是349元、499元和2599元。

    　　其中，初回限定珍藏版包含《真·三国无双8》游戏实体版一个，透明纪念卡94张（附带亚克力相框）以及《真·三国无双8》主题设计纪念铁盒一个。

    《真·三国无双8》中文版2月8日发售 限定珍藏套装内容
    《真·三国无双8》定制主机

    　　限量珍藏套装则是同捆主机销售的版本，包含《真·三国无双8》游戏实体版一个，《真·三国无双8》主题设计纪念铁盒一个以及PS会员3个月充值卡，PS4 500GB主机一台，《真·三国无双8》限定手柄一支，《真·三国无双8》定制硬盘盖一个（黑白可选）

    　　限量珍藏套装还有PS4 Pro版，内容与上述一样，但主机换成了PS4 Pro，套装售价为3399元。

    　　此外，凡在3月8日前购买游戏还可以获得初回特典，包括关银屏肚兜风服装”、 “貂蝉肚兜风服装”、“赵云京剧风服装”和特典武器“漆黑龙牙枪”。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《真·三国无双8》国行版情报公布 全球同步发售http://news.zol.com.cn/676/6765870.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/676/6765870.html report 929    【中关村在线新闻资讯】1月30日消息：索尼PS中国日前公布了《真·三国无双8》国行版的发售信息，确认游戏将于2月8日全球同步发售，并公开了此次国行版的几个版本。　　据悉，《真·三国无双8》国行版这次分为标准板、初回限定珍藏版、限量珍藏套装三个...
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