【中关村在线新闻资讯】1月30日消息，近日国外媒体Phone Corridor放出了一批据称是Xperia XZ Pro的设计图。从这些设计图中不难看出，Xperia XZ Pro将会采用全面屏设计，同时该机还将搭载后置双摄像头。



传XperiaXZ Pro设计图曝光：全面屏+后置双摄（图片来自于谷歌）

Phone Corridor指出，Xperia XZ Pro将会采用5.7寸的4K OLED全面屏，屏占比为18:9。该机将搭载高通骁龙845处理器，存储组合为6GB RAM+128GB ROM。同时，这款手机会把指纹感应器放在机身侧边的Home键之下，边框也会极窄。

尽管今年CES索尼刚刚发布过三款新品，不过现在又有一款索尼新机现身FCC数据库。这款新机最大的一个特点是，它可能是索尼第一款去除3.5mm耳机接口的手机。

索尼的这款新机在FCC数据库中的ID为PY7-21831A，其中索尼手机的顶部左侧一般会放置在顶部的左侧，而索尼的3.5mm耳机接口一般也是在那个位置。因此，很有可能这款新机是索尼首款去除3.5mm耳机接口的手机。同时，这款手机的设计图也表明了这一改动。

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