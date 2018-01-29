【中关村在线新闻资讯】1月29日消息，此前曾有消息显示华为即将在3月份的时候正式宣布新款旗舰机P20。近日知名爆料大神@Roland Quandt在推特上表示，华为将会推出三款P20系列产品，分别为P20、P20 Plus和P20 Lite，并加入许多新配色。



华为P20系列包含三款新机：加入更多新配色（图片来自于谷歌）

据了解，P20、P20 Plus和P20 Lite这三款新机在华为内部的代号分别为Emily、Charlotte和Anne。华为这次在配色上下了极大的功夫，P20和P20 Plus将增加陶瓷黑和暮光色，而P20 Lite则会加入午夜黑、宝蓝色和樱花粉。三款新机都搭载异形屏也是基本确定的。

根据此前evleaks爆料，华为P20很有可能会采用ProTriple-lens三镜头设计，拥有4000万像素、五倍混合变焦功能，支持全新升级的AI拍照助手。配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步。











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