买一张Geforce显卡还得向店员保证不会用来挖矿

【中关村在线新闻资讯】1月29日消息：随着比特币等加密货币的价格水涨船高，投身“挖矿事业”的“矿工”也越来越多，导致“挖矿”的重要装备——显卡也变得异常紧俏。但NVIDIA并不希望GeForce系列的显卡流向挖矿市场。

为此，NVIDIA希望零售商们能够问清消费者的购卡意图，再将GeForce系列显卡原价销售给他们，他们认为GeForce系列显卡的主要市场应该在游戏领域。

或许有些人觉得靠商家的自觉并不能让这件事落实，但事实上确实有商家这么做了。他们在消费者购买GeForce系列显卡时会要求承诺购买此卡后不会用于“挖矿”，否则就被记入信用污点名单。



GTX 1070显卡

还有的商家，比如MicroCenter则采取了更加灵活的方法，那就是如果消费者在购买显卡时还同时购买了主板、处理器、内存等，就会给予一定的折扣。

总之，现在普通玩家为了能买到一张GeForce显卡，必须对商家各种保证，也是够麻烦的。但大部分玩家还是感到高兴的，因为至少这样能够以正常的价格买到显卡，而不是全被“矿工”们洗劫走了。

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