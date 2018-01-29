国家邮政局：最受欢迎的快递依旧是他们

如今的生活中，几乎每天都会和快递小哥打交道，然而除了京东和顺丰的快递员能让我们轻松的拿到快递之外，其他家的快递员几乎都会把快递放到一个聚集区，而不会直接给你送到家门口。

除此之外，最后的派送时间一样让人揪心，明明已经到附近了，可是派送时间却要等很久。想必大家也都经历过各种问题，也会因为某次不愉快的体验而拒绝收取某家快递，那么你印象中哪家快递满意度最高呢？



快递

最近国家邮政局权威发布了一份2017年的快递满意度调查通告，国家邮政局委托专业第三方对2017年快递服务满意度进行了调查，并且对重点地区快递服务时限准时率进行了测试，具体结果如下图：





可以看到前三名分别是顺丰速运、邮政EMS和中通快递，2016年快递服务满意度一致。由于没有京东快递的参与，顺丰速运取得第一名的成绩无可争议，毕竟大家印象中快递只分为两种快递，顺丰和其他快递。

三级指标调查



不同地域满意度调查

2017年快递满意度最高的15位城市分别是长春、洛阳、哈尔滨、石家庄、大连、郑州、沈阳、青岛、济南、太原、长沙、宝鸡、兰州、西宁和北京。北方城市居多，意外的是江浙沪地区的满意度居然都不高，难道是被包邮给惯的？





现在的生活中，人们对于快递的依赖程度越来越高，甚至已经很少去超市了。除了水果蔬菜之外，很多东西会选择网上购买，并且很多城市都可以实现第二天送达，非常方便。但是快递的服务质量有高有低很不一样，你印象中最好和最坏的快递分别是哪家呢？

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