撒币答题也救不了直播：一年消失上百家

直播是在2016年爆发，当时根文化部公布的数据显示，2016年我国的网络直播企业约有200家。仅仅是一年之后，直播行业已经从疯长阶段，进入了调整期，此时合并、收购、倒闭成了行业的主旋律。

据网信部门统计，2017年1-6月，2017年1-6月，各部门已查处关闭违法违规直播平台73家，累计关闭91443个直播间。但从2017年全年来看，倒闭的直播平台更多，如曾经估值5亿的光圈直播倒闭，YY旗下ME直播停止运营。

最典型的就是，在2016年还混得风生水起的映客却在2017年5月被宣亚国际接盘。另外如六间房、秀色秀场等直播平台均被收购，其他多如牛毛的中小直播平台生存状况就更不好了。



撒币答题也救不了直播（图片来自baidu）

直播行业为什么会凋谢如此之快

直播平台主要向三类发展：第一是秀场类，代表应用为一直播、映客、人人等；第二是游戏类，代表应用为熊猫、斗鱼、虎牙等；第三是电商类，代表应用为淘宝等。 当前直播行业看，凋零最严重的就属行秀场类直播。

其他像是游戏类直播在2017年反而活的相当的滋润，2017年5月16日，欢聚时代旗下游戏虎牙直播获得7500万美元A轮融资；熊猫直播完成10亿元B轮融资；2017年11月，斗鱼完成D轮融资，并宣布成为首家盈利的游戏直播平台。

这主要是游戏行业复苏有关，如2017年大火的“吃鸡”游戏。其在Steam上的全球销量已超过1000万份。而活跃用户数量更是接近200万，平均每位玩家每天在该游戏的游戏时间为2小时。不仅玩游戏的人多，这中间还带红了一大批游戏主播。

另外游戏直播平台也在开拓更多的形式如直播狼人杀等等，通过形式创新吸引更多用户。

至于第三是电商类，代表应用为淘宝、蘑菇街等他们早已经被大佬们垄断， 因此获得也是相对稳定。

因此我们现在重点要说的就是秀场类直播的衰败。秀场类直播是直播行业中的大头，其APP数量占据了直播应用大半江山，达到57.33%。这也就导致了而且同质化竞争非常激烈。基本上都是年轻靓丽的姑娘为主，直播内容喊麦，唱歌、才艺表演、发呆、与粉丝唠嗑等。

这样同质化的表演，时间长了就会让人产生审美疲劳。易观的报告数据显示，娱乐直播市场正面临用户流失的问题。在2017从7月到9月，用户规模情况一直在小幅度降低中，整个Q3的月活少了200万人。同时人均使用时长从51分钟掉到了46分钟，人均每天打开次数从6.5次减少到5.8次。

观看人数少了，带来的直接后果是秀场类直播平台赖以生存的打赏盈利模式，就会难以维系。直播平台上的网红姐姐们转不前就会造成人员流失，这就会导致观看人数加剧流失，以此形成了恶性循环。

另一方面，短视频在某种程度上也正在抢直播的用户，毕竟在争夺用户的碎片化时间上，直播的优势似乎并不明显。

最后也是最想说的一点，那就是早前秀场直播行业注水严重。早期在测试直播平台时曾注意到，有大量机器账号在映客，一直播，花椒等平台出现。如一个光杆新建用户，第一次开直播竟然涌入50+“人”观看，这繁荣本来就是直播行业自己创造的，所以现在泡沫破灭也是在给以前还债。

撒币答题仅仅是直播行业的安慰剂

“2018年的第一周总结——王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。”，直播行业一夜之间进入了大撒比时代。 直播答题的火爆使得直播行业各大平台已经基本入场。

其实直播答题即便是被披上了知识经济外衣，还是说什么“深夜独家场”、“人均分钱多”这些新玩法。他们最根本的就是一种砸钱游戏，缺少一招鲜的特质，容易复制、用户参与无门槛，产生持续的社交话题，这样的好处是瞬间带来流量峰值以及带来新用户。

随着参与人数的增加，后续投入成本将会是越来越多，但是这种情形下直播平台还要硬着头皮不停的投入，因此在缺乏资金支持后， 巨头入场成为一种必然。

但是当没钱可砸的时候，那些通过金钱奖励吸引的用户将会迅速离开；另外，即便是一直有钱砸，用户对于这种单一的答题模式，审美疲劳也是早晚的事。

当投入与产出不成正比时，也就到了行业巨头抽身离场的时刻，因此直播行业并购，倒闭将成为常态。

未来直播平台或就剩几家

想想看，当年微博江湖同样是多方混战，但是现在仅剩下新浪一家。共享打车APP也是在一夜之间完成了行业洗牌，市场上仅留下滴滴出行一加。

当前直播在繁荣过后也已经到了洗牌时间。就是直播平台除了拼资金，更要拼内容，拼技术、拼用户等综合实力，谁的综合实力强，谁就是最后赢家。

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