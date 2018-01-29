【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 恰逢芝麻信用推出三周年之际， 蚂蚁金服副总裁、芝麻信用总经理胡滔发布了一封站内邮件，讲述了芝麻信用在三年时间里的发展历程。他还认为，C2B的时代即将到来，而信用将会成为未来十年最大的红利之一。



蚂蚁金服胡滔看好信用的未来：十年内最大红利（图片来自于腾讯）

胡滔认为，目前互联网生活方式已经成为了主流，以消费者、以用户为中心而展开一切的服务是现在更多商家的目标。互联网在经历了人口、流量、移动化等诸多红利期后，信用将会成为未来十年最大的红利。加速开放“芝麻信任链”和“信任宝”引擎等技术也成为了蚂蚁金服的主要工作任务。

以下为内部信全文：

亲爱的芝麻小伙伴们：

三年前的今天，我们推出了我们认真准备了两年的中国人的第一个信用分：芝麻分，三年后的今天，我们收到了近3万名用户发来的，关于他们和芝麻信用的小故事，其中有两个令我特别感动的小故事：

一位47岁的环卫工人张阿姨说，因为每天清晨4点就得开始工作，没有公交车，只能骑自行车上班，还得带条锁链锁车，碰上单车故障就更麻烦。后来骑小黄车（ofo）或者是哈罗单车上班，还车很方便，因为有了芝麻信用，还免押金。她不仅不用担心押金退还的问题，这份信任给予她的尊重也让她特别自豪。

另一个是30岁的北京职员小周，想去欧洲旅游，但听说申根签证手续很复杂，要准备很多材料，平时工作太忙一直没时间去办，直到有一天看到芝麻分750分以上的用户，可以减免许多材料在飞猪上直接提交申请卢森堡签证，果断申请，运气很好，顺利获得签证，准备今年春天好好去体验向往已久的欧洲文化之旅。她说，以前就觉得芝麻是让我做一个守信的人的监督者，现在我觉得芝麻信用更象我的一个朋友，帮助我解决了好多生活中的问题。

特别感谢这些用户，他们的信任是我们不断前行的动力，让我们在寻找用户“痛点”时候不断加深对信用的理解，不断校准前进的方向。从呱呱坠地到今天，芝麻信用通过“信用”链接生态伙伴，已经在共享单车、共享充电宝、酒店、租房、借书等40个行业的上百个场景让上亿用户体验到了信用在生活中带来的便利。

所以今天，我们还要特别感谢那些敢于和我们一起吃螃蟹的生态伙伴们芝麻信用的初衷，就是希望消灭生活中各种“不信任”，给用户带来的安心、便利和尊重。芝麻是幸运的，因为我们遇到了一大批愿意相信我们，相信“信用力量”的伙伴。在最初一起探索的日子里，商户和我们一起“996”的共创，多次方案的推倒重来和执着于每个小细节的优化，最终才推出了一个又一个被用户接受和欢迎的信用创新模式。

三年后的今天，我们看到，互联网生活方式成为主流，诚信、透明、共享的崭新未来，将是真正以消费者，以用户为中心而展开一切的服务，我们坚信真正的C2B正在到来。我们更加清楚芝麻的定位：从用户出发，依托创新技术，解决用户和商家之间的信任问题，构建互信互惠的商业环境。为用户提供比如免押金租赁、信用签证、极速理赔、普惠贷款等各种信用服务，让生态伙伴享受到信用带来的“提升效率，扩大市场”的红利。

互联网在经历了人口、流量、移动化等诸多红利期后，我们坚信信用将会成为未来十年最大的红利。信用免押带来的体验重构，不仅是在传统的租房、租车、住酒店领域，还促进了3C数码、钢琴、办公设备等万物可租时代的来临，制造业也正在升级为服务业。公开数据显示，2017年已经有183亿资金涌入共享租物领域，相比2015年激增30倍。信用，正在催化共享租赁成为新的风口。而我们将加速开放“芝麻信任链”和“信任宝”引擎等技术核武器，助力商家和我们一起消灭押金。

最后，我还要感谢芝麻（包括曾经在芝麻）的每一位同学，以及蚂蚁众多和芝麻一起战斗的同学，弹指三年间，芝麻信用已经从最初20几个人的小团队成长为200多名员工的技术驱动的公司，正是大家的相信和努力，让越来越多人感受到因为信用，生活变得有些不一样了。但是，我们也看到和听到，许多用户都说信用服务是很好，但我周边却没有，相比我们“让信用无处不在”的愿景，我们还有很远的路。

昨日（1月27日）杭州瑞雪，随手拍到这枝腊梅，配上李清照的两句诗：“寒梅点缀琼枝腻，雪里已知春信至。”送给大家，希望大家始终永葆以用户为中心的初心，尊重用户，敬畏伙伴，使命驱动，将更多创新技术打造的能力开放给合作伙伴，让更多用户享受无“押”力的美好生活。再远的路，有诚有信，有情有义，我们扛着用户的期待继续一起加油！







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