新规出台 iPhone可换电池时代即将到来!

不可拆卸电池，可以说是苹果带起来的一股“不良” 设计，那时可拆卸电池设计备受用户喜爱，虽然该设计减缓了用户更换新机的节奏，但从用户角度来说这无疑为自己省下了不少钱。而苹果，作为首屈一指的手机品牌，反其道而行之，并称可拆卸电池是有碍美感并且体验也不是最好的。就这样，苹果一直延续了不可拆卸电池的传统，而诸多手机品牌也都追随了这一设计。



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只不过这样的设计致使大量废弃电子产品对环境造破坏，同时也是很浪费的一种行为。于是，美国政府坐不住了，华盛顿州率先计划为电子产品的可维修性立法，而这个模式将被推广至全国。



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这项法案中认为，手机电池用胶水黏在主板上，人为增加了拆修和维修的难度，不符合环保和重复利用的原则，所以电池必须是可拆卸可更换的，而这就是要大大增加电池产品的可维修性。



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而这对于苹果来说肯定是头疼的问题，除了增加成本之外，也会导致其新品销量的下降。不过现在想想iPhone换电池的光景也是很有趣的。至于这项法案能不能通过，还是让我们拭目以待吧。

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