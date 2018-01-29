【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 日本央行金融科技中心负责人Yuko Kawai在接受采访时表示，日本央行认为目前还没有必要发布加密货币，手中的现金仍然非常重要。之所以不会考虑发布加密货币，主要是因为还没有一个强烈的需求。



日本央行称没必要发行数字货币：现金才是王道（图片来自于谷歌）

Yuko Kawai认为，日本目前在无现金社会上并没有多大的进展。从去年开始，他一直在试图停止使用现金，不过在大多数场景下仍然需要现金来进行支付，尤其是你想和朋友分摊晚餐费用或者在日本农村地区支付出租车费用。

不过，Yuko Kawai也并没有完全否定加密货币，他认为人口的减少可能会改变目前在日本加密货币需求不足的状况。人们对银行分支机构和自动取款机的需求将会减少，而年轻一代则习惯于使用无现金支付方式。

上个月的时候，日本财务大臣麻生太郎在接受采访时表示，比特币目前还未被证明是一种可信的货币，同时它也很难被定义，因此日方会对比特币的发展重点关注。这已经不是第一个国家明确表态要重点关注比特币了。

麻生太郎认为，目前没有一个固定定义指明比特币是否是一种货币，因此对于比特币的监管就比较困难。比特币的种种迹象并不能称他为一种可信货币，因此日方仍旧需要比较慎重的对其进行观察。虚拟货币在中国等国家或被广泛应用，但在日本应用较少。日本更喜欢硬通货。

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