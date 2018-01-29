三星Galaxy S9/S9 Plus渲染图曝光 屏占比更高

【中关村在线新闻资讯】1月29日消息：三星将于2月25在MWC 2018展会上正式发布新一代旗舰Galaxy S9和S9 Plus，现在爆料大神已经提前曝光了这款手机的外观。

爆料大神evleaks在今天放出了Galaxy S9和S9 Plus的外观渲染图及一张内置主题壁纸。从图上看，Galaxy S9这一次的颜值依然不低，而且继续走的全面屏路线，屏占比更大。

据了解，这次Galaxy S9和S9 Plus仍然没能用上屏下指纹识别技术，但集合了虹膜识别、人脸识别和背部指纹识别三种识别方式。



Galaxy S9渲染图（图片来自网络）

配置方面，Galaxy S9将采用骁龙845处理器，Super AMOLED屏幕，其中S9位5.8英寸，S9 Plus为6.2英寸。Galaxy S9采用4GB+64GB内存组合，而S9 Plus的运存能达到6GB。

相机方面，Galaxy S9使用背部1200万像素单摄，S9 Plus使用1200万像素双摄，均支持F1.5/2.4可变光圈以及OIS光学防抖。

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