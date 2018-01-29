【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 苹果公司将于2月2日公开第四季度财报，人们也在关心这一季度iPhone手机的销量。不过，华尔街分析师对苹果的第四财报并不看好，他们预计这一季度iPhone手机的销量仅增长5%。



苹果将发布第四季度财报：华尔街一致看衰（图片来自于腾讯）

之前国外媒体一直在炒作苹果iPhone手机的“超级周期”，不过从现在的状况来看这种“超级周期”已经基本无望。他们预计iPhone手机第四季度的销量将达到8200万部，仅仅同比增长5%。这样的成绩显然和2014年第四季度的46%无法匹敌。

苹果公司一直寄希望通过去年秋季发布的两款手机来拉动疲软的手机销量，最终虽然没有继续下滑，不过已经无法获得实质性的增长。更加讽刺的是，苹果iPhone手机第四季度最大的功臣，很有可能是已经降价的iPhone 7。

苹果最近的日子并不好过，大量新机推出之后，势必要停产一批手机。 不过，苹果现在面临一个两难的选择，在iPhone 7和iPhone 8中，到底停产哪一款才合适。

美国巴伦周刊发文指出，除了iPhone X之外，到底选择停产哪款手机是苹果在考虑的问题。从销售状况上来看，iPhone 7的销量远远好于预期。iPhone 8仍旧采用一种小修补式的升级，因此造成了销量上的不尽如人意。分析人士对这一问题也没有一个一致的结论。





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