向百亿迈进 慧聪集团全面布局区块链

北京时间1月27日，慧聪集团在北京·慧聪园召开主题为“超越·蝶变”的集团管理会议。会上慧聪集团CEO刘军、总裁刘小东等核心领导发表了主题演讲，宣布了慧聪集团全新战略方向。慧聪集团过去20余年通过深耕B2B 2.0电商平台，围绕信息流、资金流和物流变革，正构建起一个更大的平台生态，更好的为广大中小企业服务，迈向未来互联网产业发展的新蓝海。



慧聪集团核心领导层合影

慧聪集团CEO刘军在会上以“向百亿迈进”为题进行了发言，从布局管理团队MBO，全力推进在线支付，打造大金融交易体系，开创互联网式专业市场，构建交易生态环境，五方面详细阐明了慧聪集团的未来战略。刘军认为，通过全新的战略，慧聪集团将成为中国企业200强。

5G以及区块链技术的发展为互联网产业打开了新的窗口。慧聪集团总裁刘小东在会上表示将带领慧聪互联网业务探索未来业态，布局下一个十年。刘小东以“构建慧聪互联网产业新生态”为题详细阐述了未来慧聪互联网集团发展战略，称将通过技术赋能降本增效，搭建产业互联网；深化供应链服务，布局仓储、交易和金融业务；将慧聪互联网集团打造成为中国领先的产业互联网信息与商务门户。

加速推动互联网、新科技与传统企业的融合是慧聪集团的使命。在本次会上慧聪集团宣布与佳沃股份共同推出建设区块链农业全产业链计划，并签署相关协议。慧聪集团将在品牌防伪、智慧溯源、场景应用、区块链打造、供应链创新、智慧营销等方面与佳沃集团进行通力合作。

在大数据时代，慧聪集团联合清华大学数据中心，共同推出了“慧嘉-清华大学工业工程系大数据合作项目”。未来双方将针对大数据应用与研究、用户行为地图、机器学习、用户挖掘等方向进行深入研究探讨，并将研究成果应用于实际的物联网数据营销当中。

向百亿迈进打造中国领先的产业互联网集团



慧聪集团CEO刘军

慧聪集团CEO刘军在会议演讲中表示，未来将慧聪集团打造成为中国领先的产业互联网集团。更好的为广大中小企业服务，共同迈向未来互联网产业发展的新蓝海。

刘军提出2018年慧聪集团的目标是实现100亿营收。通过让中关村在线和多行业、海量客户进行化学反应，通过盘活“买化塑”、“棉联”、“中模”在垂直产业中的重要作用，通过利用金融科技的放杠杆和场景实现，以及通过物联网数据的升级变现来实现这一目标。

通过战略的实施，慧聪集团将在2018年向百亿目标迈进。刘军指出，慧聪集团不仅能实现100亿营收的目标，未来2019年可以做到200亿，成为中国企业500强；2020年做到500亿，到了2021年做到1000亿，成为中国企业200强。

构建慧聪互联网产业新生态打造中国领先产业互联网信息与商务门户



慧聪集团总裁刘小东

慧聪集团总裁刘小东以“构建慧聪互联网产业新生态”为题详细阐述了未来慧聪互联网集团发展战略。刘小东指出，慧聪互联网集团将通过技术赋能降本增效，搭建产业互联网；深化供应链服务，布局仓储、交易和金融业务，将慧聪互联网集团打造成为中国领先的产业互联网信息与商务门户。

5G以及区块链技术的发展为互联网产业打开了新的窗口。刘小东表示探索未来业态，布局下一个十年。“未来的三到五年，5G带给我们的科技产业，各行业科技公司的客户里是大的技术的革命，万物互联的时代，商机呈倍数的放大”。

在区块链领域刘小东指出，“区块链的技术能力，让我们有机会让整个慧聪集团弯道超车，是快速成为中国大型互联网的公司非常好的机会。在我们看来，区块链的成长不是互联网的2.0，更多是互联网的平方，是互联网下一个20年的机会”。

针对慧聪集团在区块链领域的布局，刘小东表示：2018年慧聪集团将全力打造慧聪区块链产业生态系统。计划在一月份建立慧聪区块链产业研究中心，并投资成立一家区块链专业媒体公司。慧聪集团也会通过投资入股的形式，快速进入几个专业领域。

“未来的三年时间里，将区块链技术变成推动慧聪集团快速成长的新动力”，刘小东着重指出。

垂直行业百花齐放 重点聚焦三大主跑道



慧聪集团高级副总裁、在线交易集团CEO 吴磊

慧聪集团经过20余年的积累，在多个垂直行业领域布局，形成了19个类别交易平台。2018年慧聪集团在线交易业务将着重选出三个作为首发阵营，倾注资源，寻求快速发展。慧聪集团高级副总裁、在线交易集团CEO 吴磊结合当前垂直产业的形势，以“聚焦产业--弯道超车”为题阐述了慧聪在线交易集团的发展方向。

吴磊指出，2018年慧聪将会选出三个行业作为主跑道，这三个行业的共同点是拥有能够快速成长的团队，只要再注入资金和资源就能快速成长。在这三个主跑道之后，慧聪集团还会选出三个领域作为第二梯队，重点培养。吴磊表示，未来慧聪在线交易集团将在跑动中调整，跑动中发现。

打造具有技术解决方案和供应链服务能力的产业互联网第一媒体



慧聪集团副总裁、信息服务集团董事总经理苏峰

慧聪集团副总裁、信息服务集团董事总经理苏峰在会上表示，要打造具有技术解决方案和供应链服务能力的产业互联网第一媒体。它将会引领产业方，服务领先品牌，为客户提供更好的增值服务。

苏峰表示，产业互联网集团这个概念的提出，有很多的背景，从最早的人获取初期的互联网技术，到今天不但通过人与人之间的互动，人与物之间的互动，形成的大数据的体系。在产业链的企业都面临着整个互联网转型的需求。

为客户创造价值 全域智能营销推广平台



慧聪集团副总裁、信息服务集团董事总经理李韬

消费品体系的产品互通宝为千万中小企业创造价值。慧聪集团副总裁、信息服务集团董事总经理李韬表示，当前网络广告市场正朝着超越平台界限；技术重构广告生态；超越国度界限这三个趋势发展。

一站式广告投放 一站式推广将是互通宝的重要特点。未来的竞争中，互通宝拥有全域营销与生态优势，形成广告投放系统+资讯媒体联盟+数据管理平这样一个全域营销生态闭环。从而实现客户投放效率和转化效果的双提升。

慧聪联合佳沃股份：共建区块链农业全产业链

慧聪集团在本次大会上宣布，将与联想控股旗下的佳沃股份达成战略合作。届时慧聪集团将在品牌防伪、智慧溯源、场景应用、区块链打造、供应链创新、智慧营销等方面与佳沃集团进行通力合作。

慧聪集团通过与佳沃股份，通过打造全产业链品质追溯+边贸业务区块链信用体系。这将有利的促进农业产业群互联网化，供应链扁平化，实现共享产业信息化价值。

慧嘉-清华大学工业工程系大数据合作项目签约仪式

慧聪物联网数据营销集团与清华大学工业工程系针对大数据的研究和探索也达成了项目合作，双方将针对大数据应用与研究、用户行为地图、机器学习、用户挖掘等方向进行深入探讨，并将研究成果应用于实际的物联网数据营销当中。

未来，清华大学大数据中心将与慧聪集团共同建立清华—慧聪物联网与区块链研究中心。同时，“一链到家（佳）”数字标杆计划和“慧聪链（恋）投”科技金融计划也是双方未来合作的诸多计划的一部分。

2018年慧聪集团业务战略全面升级：从传统的信息广告全面向物联网、供应链金融转型。同时慧聪集团也率先成立了慧聪区块链产业研究院，通过自建与合作，全面进军区块链媒体、交易等领域。2018年慧聪集团四大业务子集团全面发力，冲刺百亿目标！致力于成为中国领先的产业互联网集团！

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