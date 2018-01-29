【中关村在线新闻资讯】1月29日消息， 近日有传言显示，三星上半年新旗舰Galaxy S9将会搭载一个智能扫描工具。这一工具将面部识别和虹膜识别相结合，主要的对抗目标就是苹果广受好评的面部识别功能Face ID。



传三星S9将加入全新功能：智能扫描对抗Face ID（图片来自于推特）

事实上，有一些三星用户已经在设置应用中发现了这个工具。不过，这一工具需要用到专门的虹膜扫描仪和前置摄像头，因此很有可能新旗舰Galaxy S9才会发挥完全的功能，而老机型只能实现部分功能。据了解，这项新的工具很有可能在2月召开的新品发布会上公开。

上周的时候，三星向多家媒体公司发布了邀请函，确定将于2月25日的MWC大会上正式发布三星最新旗舰手机Galaxy S9/S9+，此外海报中也提到了相机将会有明显提升“The Camera.Reimagined.”

此前三星电子中国区总裁权桂贤在接受采访时表示，Galaxy S9在中国地区的售价很有可能成为全球最低。 权桂贤认为，为了优待中国用户，虽说手机的不少物料都在上涨，但S9在国内定价会是全球范围内最低的。由此可以看出，三星希望价格下降之后可以进一步促进S9在国内的大卖。这款手机将搭载骁龙845处理器，也是他的一个重要亮点。

有传言显示，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。







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