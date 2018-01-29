早报:微博公布整改措施 苹果今年有4款iPhone

【科技早餐】

●热搜榜等服务暂时下线 微博公布热搜榜及热门话题处罚措施

1月27日，北京网信办发布公告通报了微博平台存在的内容管理问题，责令其立即自查自纠，全面深入整改。现在微博方面已经公布了相关整改措施，表示为了确保热搜榜、热门话题榜的真实可信，不断对产品本身进行算法升级并设置了以大数据识别为基础的防刷体系。对于存在作弊特征的行为，系统都会实时进行识别和拦截。在热搜榜中，每天约有40%的热搜词被系统识别为流量异常而不能上榜。

Z点评：端正态度，正视问题。



微博公布整改措施 （图片来自baidu）

【行业热闻】

●英特尔：10nm CPU计划今年底大量出货

英特尔CEO 科再奇对外明确表示，将在2018年晚些时候推出完全不受Meltdown和Spectre漏洞影响的芯片产品。对此外媒PW猜测，这款CPU产品应该是基于14nm工艺的Cascade Lake-X或者部分10nm Cannon Lake芯片。

●三星S9全新人机交互方式曝光：面部+虹膜识别

三星的开发人员展示了一条关于“智能扫描”的短视频，这是在之前从未曝光过的，因为该功能目前没有在任何三星手机系统中展露，包括正在测试的安卓8.0系统，所有最有可能的便是应用在未发布的三星S9中。

●传苹果今秋将推四款新iPhone：价格四千至一万

有分析师指出：苹果正在考虑发布5.7英寸、6英寸液晶屏版iPhone机型以及6英寸、6.4英寸OLED屏机型。这么一看总共就有四款了。此前凯基证券分析师郭明錤的预测结果则并不是这样，至于究竟那个更接近真相，我们并不得而知。

●惊呆！日本买卖房地产开始接受比特币

CCN网站报道，一家位于日本东京的房地产公司Yitanzi将在未来的几周内以547个比特币的售价出售一幢商业楼，据悉这是全日本首个使用比特币出售的建筑。如果换算成美元，那么这幢大楼的售价则为600万美元。除此之外，该公司的网站上还有其他以比特币出售的建筑。目前该公司只接受比特币，未来支付可能会加入其他的数字货币作为支付方法。

●安全也没用！传闻黑莓手机系统即将宣布死亡

据消息显示，RIM公司将从今年2月开始陆续停止黑莓旅游网站、Playbook视频通话等服务。同时，它还将在19年年底全面停止BlackBerry World应用商店。而在未来两年时间中，BB 10以及BB OS的服务支持也将全面终止。

●微软将裁员数百人：涉及3D和混合现实等领域

据美国科技媒体GeekWire报道，微软目前在进行新一轮裁员，涉及多个业务领域。本周早些时候，科技记者布拉德·山姆斯（Brad Sams）报道这一消息，目前微软已经证实该消息，但并未提供裁员规模及涉及部门等细节。据悉裁员影响的岗位大约为“数百个，而不是数千个”。本次裁员也不会到以往的公司组织重构层面。

●全球首座5nm芯片工厂开工 2020年初量产

台湾南部科学工业园区（STSP），台积电的Fab 18晶圆厂一期工程顺利奠基。这是台积电在台湾的第四座300mm晶圆厂，也将首次投产5nm新工艺。台积电计划2019年第一季度完成新工厂的建设，并开始设备迁入，2019年第二季度试产，2020年初投入5nm的批量生产。

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