要开倒车？传戴尔正考虑IPO等战略选择

【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，据彭博社援引知情人士消息称，戴尔正在考虑IPO（首次公开招股）等战略选择，希望寻求多种方式来增收和融资。对此戴尔尚未置评。



传戴尔正考虑IPO等战略选择（图片来自baidu）

知情人士称，该公司董事会将于本月晚些时候举行会议，商讨目前面临的选择。但知情人士表示，该公司也有可能决定目前不采取这些措施。

戴尔公司创始人兼CEO迈克尔·戴尔（Michael Dell）于2013年将该公司私有化，他当时联合银湖资本展开了杠杆收购。那笔交易为戴尔赢得了充分的自由，使之可以压缩成本，并做大企业数据中心的软硬件业务，而不必以上市公司的身份每个季度接受投资者的监督。

2016年，戴尔收购了存储技术提供商EMC及其持有的数据中心软件公司VMware的多数股权，该公司当时背负了巨额债务才完成那笔670亿美元的交易。

戴尔的另外一个选择是公开销售其Pivotal Software云计算业务的股票。知情人士表示，戴尔去年与银行家进行会面，商讨了这项可能，并被告知该公司估值在50亿至70亿美元之间。不过，Pivotal的IPO可能要等到该公司将它的更多业务转向利润更丰厚的软件和订阅模式，脱离利润率较低的服务业务之后。

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