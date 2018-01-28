相信这一个礼拜大家都被微信里的“青蛙儿子”刷屏了，当然自己也玩的应该也有不少。这种现象级的游戏似乎隔上那么一段时间就会在社交圈出现，不禁让人觉得这是一个很有可图的市场，但这里我们却要先泼一盆冷水了。



旅行青蛙

事实上，社交游戏不是没有火过，当年Zynga就是凭着社交游戏起来的，当时的《开心农场》等游戏也是迅速火遍全球，在中国也出现了大量的仿制品。那时可以说是社交游戏的黄金年代，市场看好，资本也看好，可后来的结果大家都知道，一首凉凉送个它们。

我国的情况也差不多，在微信刚刚崛起的那几年，各种“天天系列”也是火了有一阵子，后来也都不行了。

就此我们发现了一个规律，那就是社交游戏的兴盛往往是在一个社交平台的崛起初期，想当年Zynga的大火也是在Facebook开始的那几年。因为这两者之间其实是一种“互相利用”的关系，新的社交平台需要新鲜的内容黏住用户，而社交平台也能为这类游戏提供用户；但一旦社交平台趋于成熟，社交内容丰富起来，社交游戏的焦点作用就急速下降。

所以这里就引出了下一个问题——社交游戏的用户粘性非常低。有人可能会反驳，说社交游戏立足于社交网络，粘度应该很高才对啊。事实相反，因为社交网络上太容易被其他新鲜事物分心，用户往往是在不停地追逐下一个流行的东西，一旦有了新玩意，以前的“旧相好”都会被忘掉，成为时代的眼泪。 现在大家回想一下，还能想起上个在社交圈里引爆的游戏是什么吗？

而这还不是最致命的，致命的地方在于，一款突然爆红的社交游戏其生命周期非常短暂，往往都不具备盈利的能力。因为社交游戏能火的原因本身就不确定，这是基于社会行为的不确定性导致的，而一旦爆火之后再考虑盈利方式，往往还没开始盈利，游戏就已经“凉”了。这也是资本不看好社交游戏的重要原因，能火但赚不到钱。



Zynga

当然，除非你能够百分百引领社交网络，开发的游戏每一个都是爆款，且在开发前就想好盈利策略。可惜就我所知，这世上并不存在这样一家上帝视角的公司。

简单来说就是，不要看社交游戏能够一下子火遍全网，但这根本就不是一个有操作性的成熟市场，就跟买彩票差不多，全靠撞大运。上一款游戏成功的经验完全无法用于下一款游戏，这是一个没有任何成熟经验，没有沉淀积累的无根浮萍一般的市场，没人敢往这个无底洞里砸钱。

所以，我们认为，想要一款游戏能够在社交圈里保持较长时间的热门，首先它必须要是一款游戏，一款经得起推敲的、好玩的游戏。现在很多公司的想法完全就是颠倒了，随便做个垃圾出来试图通过市场运作在社交圈里点火，放心，这种游戏一定死得快。

有游戏界大佬曾评价社交游戏，认为这种游戏是不道德的，甚至是邪恶的，对游戏行业是一种侮辱。我想我的观点跟他差不多，游戏不是社交的幌子，社交也不一定要靠游戏，而且社交游戏连快钱都赚不到。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国的社交游戏市场还能火多久？http://news.zol.com.cn/676/6764074.html