【中关村在线新闻资讯】1月27日消息，近日比尔盖茨在接受采访时表示，人工智能的发展其实是很难阻挡的。人工智能代替人们工作其实是一件好事，这对于世界的运行也是非常有利的，还可以帮人们创造更多的空闲时间。



比尔·盖茨谈人工智能：帮人们工作其实是好事（图片来自于谷歌）

比尔·盖茨提到，人工智能已经为现在的世界做着贡献，AI的发展可以让人们的假期更长。人工智能这种使低薪工作者担心会剥夺其工作的技术，可以让人们更好地管理时间。未来20年的变化速度会比以前更快，所以人类将会面临很多挑战。各国政府需要制定更强的安全策略，来应对即将来到的人工智能大潮。

不过在此前的采访中，盖茨也谈到了技术发展的弊端。他认为技术的进步为人类的生活带来了许多便利，不过这也产生了许多弊端。他认为技术只会使贫富差距越来越严重，因为不是所有人都能享受到这项福利。

这一表态是盖茨在利雅得举办的米斯克全球论坛上提到的，盖茨称很多技术实际上是比较昂贵的，而许多穷人是无法享受一些技术的。这样的差距会加剧富人与穷人之间的差异。不过，盖茨却对人工智能非常看好，他认为人工智能可以帮助人类“解决所有的首要问题。”

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