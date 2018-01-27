【中关村在线新闻资讯】1月27日消息，苹果公司最近的日子并不好过，大量新机推出之后，势必要停产一批手机。 不过，苹果现在面临一个两难的选择，在iPhone 7和iPhone 8中，到底停产哪一款才合适。



苹果面临两难选择：iPhone 7和8停产哪个（图片来自于谷歌）

美国巴伦周刊发文指出，除了iPhone X之外，到底选择停产哪款手机是苹果在考虑的问题。从销售状况上来看，iPhone 7的销量远远好于预期。iPhone 8仍旧采用一种小修补式的升级，因此造成了销量上的不尽如人意。分析人士对这一问题也没有一个一直的结论。

此前，摩根大通分析师Narci Chang发布了一份全新的投资者报告，报告中表示目前iPhone X的订单量持续走弱，因此这款手机的出货量与上季度相比将下滑50%。这一降幅也超过了iPhone的其他机型。

据了解，去年第四季度iPhone X全球出货2900万部，这也让他成为当季度出货量最高的智能手机。正因为上一个季度出货量的暴增，因此在更加凸显这一个季度的疲软。不过，这些分析师也承认，对于1000美元的手机来说，iPhone X现在的表现依旧令人印象深刻。

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