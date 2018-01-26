【中关村在线新闻资讯】1月26日消息， 今天今日头条公司正式对外宣布，他们正式与美国新闻聚合网站BuzzFeed达成内容授权协议。在达成合作协议之后，今日头条将向用户发布BuzzFeed的内容，同时包括一些视频内容。



今日头条与BuzzFeed达成协议：视频内容引进中国（图片来自于谷歌）

BuzzFeed国际业务副总裁斯科特·兰博在接受采访的时候表示，他们与今日头条的合作是进入中国市场的第一步。不过，双方并没有公布合同的具体细节，初期的时候BuzzFeed也不会在中国开展广告业务。

事实上，去年11月的时候国外媒体The Information撰文表示，2016年今日头条有意向收购美国社交新闻网站Reddit，总估值高达200亿美元。不过最终，双方的交易并没有达成一致，但今日头条走向全球的意愿显露无疑。

这名消息人士表示，之所以双方没有达成一致，主要是因为出售的价格出现了分歧。同时，Reddit对于出售给一家中国公司感到不安。Reddit目前主要的任务还是实现盈利，并且在今年早些时候他们已经完成了2亿美元的融资，总估值达到了81亿美元。

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