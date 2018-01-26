春节将至，对于旧时社会的人来说统称为年关。现代社会并没有这些“令人窒息”的时刻，不过对于国内共享单车巨头摩拜和ofo来说，这个“年”似乎各有各的过法。在融资这种“缺谁谁尴尬”的事情上，ofo就遇到了摩拜迥然不同的境遇。但双方有一点是相似的，那就是身后的“少东家”都有撒手不管的可能。



无论有钱还是没钱 ofo和摩拜都得过年（图片来自于谷歌）

中国人对于春节有着特殊情结，无论这一年过得如何，春节总要漂漂亮亮的度过。可惜的是，没有钱总是无法展现出光鲜的一面，尤其是共享单车这种颇具烧钱属性的行业。因此对于两家公司来说，春节捱过去之后，春天能不能到来，其实还是一个未知数。

滴滴和ofo的蜜月时间并不算短，人们都认为双方的合作会一直持续下去。然而事与愿违的是，这样的状态最终还是无法维系。人们总把滴滴投资ofo看作是阿里巴巴对于ofo的控制，但因为滴滴出行早已从阿里拆分独立，因此阿里一直不满于这种“隔着一层”的关系。

相比之下，阿里旗下的蚂蚁金服早已为公司献上了礼物。去年12月，蚂蚁金服近20亿元增持永安行子公司，成其第一大股东。而在本周，蚂蚁金服又参投了哈罗单车将近10亿美元的融资。阿里巴巴目前已经直接手握两大共享单车企业，自然对于ofo的投资力度也就直线下降。



无论有钱还是没钱 ofo和摩拜都得过年（图片来自于谷歌）

对于交了押金的ofo用户来说，进入2018年最明显的一个感受就是去年用的好好的月卡，今年已经不知道去哪里买了。同时，各种优惠活动也在减少，骑一次一块钱这种事情在今年这头一个月里似乎是无法避免的了。

不过，之所以说ofo的未来是未知数，主要是人们仍然可以在他们身上看到许多积极的因素。软银集团一直对于新兴企业非常感兴趣，孙正义此前也表示对于共享出行企业非常感兴趣。去年一年之间都有消息表示ofo将会获得软银已经阿里巴巴的融资。从现在的状况来看，投资Uber之后的软银似乎下一步就要把投资的目标伸向ofo。



无论有钱还是没钱 ofo和摩拜都得过年（图片来自于谷歌）

相比于ofo，摩拜最大的优势莫过于刚刚融资成功。不过在员工的口中，形势依旧不乐观。“没有年会和没有年终奖”，这样的传言对于哪家大公司来说都不是一个好兆头。当然人们不清楚的是，融资过后这样的局面是否会改变，毕竟这一次摩拜创下共享单车行业单笔融资最高纪录。

从官方的表态来看，摩拜希望能够借助这次融资进一步开辟海外市场。直到年底，摩拜单车将覆盖全球200多座城市。除此之外，物联网和人工智能技术也是摩拜正在探索的领域。其实对于摩拜人最好的消息，还是此次领投企业依旧是腾讯。

马化腾的表态是明确的，微信仍要给摩拜更多的支持，帮助其创新和业务扩张对于腾讯来说并非难事。这给摩拜吃下了一颗定心丸，也给摩拜的投资者一个暂时的保障。不过，腾讯并非没有抛弃摩拜的可能，毕竟亲自扶植一个属于自己的品牌并不困难。



无论有钱还是没钱 ofo和摩拜都得过年（图片来自于谷歌）

这其中一个比较有意思的地方是，ofo在融资的顺利程度上一直不如摩拜，但是公司业务的扩张速度双方是颠倒过来的。无论是新增活跃用户还是月活跃用户，ofo的增长速度都远远超过了摩拜。因此，对于双方的未来人们依旧无法给出一个准确的判断。

事实上，许多人都在期待着ofo和摩拜合并，这样的风也吹了将近两年。对于两家公司来说，现在显然不是最合适的时机。双方在业务上仍旧保留有对抗性，同时也没有一个强有力的敌人激发双方合并的欲望。不过，整个市场仍然在激烈的变化着，让我们对于共享单车这个市场有着更多的期待。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：无论有钱还是没钱 ofo和摩拜都得过年http://news.zol.com.cn/676/6763467.html