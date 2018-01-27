科技乱谈琴:马云达沃斯煮鸡汤 刘强东撒狗粮

“玛丽苏”跟“操碎了心的妈”之间，就差一只“呱儿子”。我的“呱儿子”，又出旅行啦，他什么时候回来，他的干粮够不够吃，他的衣服有没有带够………

现实当中，如果你的青蛙儿子失踪了，那很可能是遇到了这个人

或者是你家的青蛙儿子，也找到了自己的亲生儿子……



图片来自暴走漫画

当你盼着北京啥时候下雪的时候，人家有钱人早就坐着飞机“踏雪寻梅”啦。2018年冬季达沃斯年会在瑞士召开，马云和刘强东当然会去凑个热闹。当然两个人的套路却是完全不同。

首先登场的是马云粑粑，他演讲的主题是“电商是趋势，谁也挡不住”。下面就请欣赏：“我想写本书，就叫做阿里巴巴的1001个失误………..”

“在电商购物网站当中，我们发现，女性会买很多东西，但女性都是在给老公、孩子、父母买东西，而男性只为自己买东西”，马云说。

“一个人怎么可能有2千万、20亿美元那么多钱呢，不管你工作多努力，你都不该有那么多钱，人们把钱放在这里是对你的信任，所以我们应该比政府更好的花这个钱，把钱花在对的地方”。“如果你想成功的话，要从其他人的错误当中学生，不要从成功当中去学习，不要去听那些成功的故事，因为成功的背后有很多原因”，马云说。

看看马云粑粑不管走到哪里，都始终都放不下那个“慈母心”，还想什么呢？！干了这碗鸡汤吧

刘强东跟马云的套路完全不一样，他只是喜欢撒狗粮…..狗粮…….粮！刘强东在达沃斯论坛联合40多家国际企业，举办了一场午餐会。在会上简短的发言中，刘强东盛赞自己的太太：“我的太太，她不只是带给我很多很多，也带给了这家公司，带给社会很多”。

真是狗粮在喉痛在心。好了只放一张照片怎对得起大家…….. 随后，章泽天在社交网站上晒出了与丈夫刘强东的合影……..。想想还是算了，放一张就够了，我不想被蜜死。

对不起我食言了……..

作为一个科技工作者，我们还是关心一些清心寡欲的东西吧！上周的极客公园大会上，很多人发现，罗永浩又重回相声圈啦！整个活动期间轻松幽默，简直哈哈哈哈哈。

罗永浩在会上先是调侃了下锤子公司中的“锤子”，“锤子”一词在四川话中不太雅观（通常是骂人的话），说是要改名。现在最新消息称，锤子科技的或将改成“野望”科技。

反正我觉得管你叫“锤子”，还是“野望”，只要你老罗继续讲笑话我们就买你的账。所以罗永浩就透露，将在今年5月鸟巢召开新品发布会，让我们一起见证未来8-10的新产品。特此提醒“到时候你们准备好纸尿裤”。

从罗永浩的哪里可以了解到，这款产品将会是革命性的。“它是一款比以往的计算平台Dramatically厉害300%以上的产品，不是改良。锤子科技团队正在三班倒加急赶产品”。让你憋尿也要看完发布会，生怕漏掉一切细节。

放心吧老罗，我到时候肯定会多准备几块…不是说看产品多好，是预防你段子讲的太多….笑尿了。

谷歌给自己贴的标签是“活力·创新”，可是现在就连他自己的员工也看不下去了！日前一名曾在谷歌任职13年的工程师在社交网络上发文章，吐槽谷歌公司已经失去了创新性，仅剩下“100%关注竞争对手”。

骂谷歌的这位工程师名叫史蒂夫·耶格（Steve Yegge），2005年从亚马逊跳槽到谷歌。他在博文中称，谷歌现在过于关注对手，而不再关注用户。他表示，Google Home智能音箱、Allo聊天软件和Android Instant Apps等产品分别抄袭了亚马逊Echo、FacebookWhatsApp和微信。

当前这位工程师已经离职，要不然怎会如此大胆！想想谷歌提供的服务，我在国内又用不到，，你谷歌抄袭跟我们一点关系都没有。

各位听着，最新消息今年苹果将推出三款新iPhone，而它们可都是iPhone X的衍生版，除了iPhone X正常更新外，其中两位分别是iPhone X Plus和廉价版iPhone X。

据悉，廉价版iPhoneX售价在4000+，但是依照国民性格判定，卖得最好的将会是iPhone X plus，而这款手机的售价将会轻轻松松超过一万块……. 作为一个资深果粉的我表示，浑身上下真没能卖的东西啦！！！

最后一条，土豪听了都会流泪！腾讯QQ钻皇业务将于4月1日暂停运营，届时钻皇铭牌和官网都将下线。从此又少了一个彰显我土豪身份的标签……..

就谈到这里吧，下周见！

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