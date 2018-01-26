【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，今年2月的时候巴塞罗那世界移动大会即将召开，人们也都在期待着HTC的新旗舰HTC U12在这个时候公开。今年这种局面似乎就要改变了，有HTC内部员工透露，他们在此次展会上将不会发布任何新品。



无缘MWC2018！HTC新旗舰U12将延期发布（图片来自于推特）

事实上，去年HTC的两台旗舰机HTC U11和HTC U11 Plus都是选在了巴塞罗那MWC2017和柏林IFA展会之后推出的新品。因此，今年继续依照去年的发布步骤似乎也是并不奇怪。因此对于期待这款手机的用户来说，似乎还要再等上一段时间了。

此前，知名爆料大神@Slashleaks曝光了一批HTC U12的渲染图。HTC U12采用全面屏设计，正面仍旧配备了一个实体Home键，并附加指纹识别技术。该机正面也配备了两个摄像头，也就是说这是一部四摄像头手机。与此同时，HTC U12将搭载骁龙845处理器，配备6GB内存，屏幕可能是4K分辨率。



上个月的时候，HTC智能手机销售总经理陈柏谕接受采访时表示，HTC在明年只计划推出4到5款手机，并且将明确每款产品的定位，不会再在同一档位上推出多款机型来混淆消费者。上半年和下半年HTC至少会有一款明星产品，而且会把产品重点放在机种与机种的衔接上，让新老机型顺利交接。













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