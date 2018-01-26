【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，谷歌昨天刚刚确定了今年Google I/O开发者大会的时间，而今天就有开发者表示他们在官网上发现了Android 9.0的代号。今年谷歌Android 9.0系统的代号很有可能就是凤梨酥（Pineapple Cake）。



Android 9.0开发代号流出：凤梨酥很好吃（图片来自于推特）

据了解，在宣布开发者大会时间之后，谷歌的开发者服务推特上就公开了一段二进制代码，这段代码把用户引向了谷歌I/O开发大会的官方网站，随后将会看到一个类似“密室逃脱”的谷歌街景图。有人在街景图中发现了凤梨酥（Pineapple Cake）的照片，而这个甜品的英文名字正好是P开头。

谷歌公司昨天正式对外宣布，每年一度的Google I/O开发者大会将于2018年5月8日至10日举行。此次大会将在加利福尼亚州山景城的海岸线圆形剧场举行。目前，谷歌还没有开启门票的售卖。

据了解，谷歌今年的开发者大会上很有可能发布最新的Android系统，同时Google Home和Daydream VR产品线也将迎来全新的发布。谷歌通过一个在线智力游戏揭晓了今年Google I/O开发者大会的举办时间，线索包括一个菠萝蛋糕，它可能为今年Android P系统的真正代号提供了暗示。

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