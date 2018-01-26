英特尔第四季度营收170.5亿美元 同比增长4%

【中关村在线新闻资讯】1月26日消息，今天英特尔公布了2017财年第四季度及全年财报。数据显示，英特尔第四季度营收为170.53亿美元，与去年同期的163.74亿美元相比增长4%；净亏损为6.87亿美元，与去年同期的净利润35.62亿美元相比下降119%。



英特尔第四季度营收170.5亿美元（图片来自baidu）

英特尔2017财年全年业绩英特尔的营收为628亿美元，比2016财年的594亿美元增长6%；净利润为96亿美元，比2016财年的103亿美元下降7%；每股收益为1.99美元，比2016财年的2.12亿美元下降6%。

值得注意的是，英特尔在2017财年第四季度以及2018财年的展望均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价涨逾3%。

2017财年第四季度财报：

在截至12月30日的这一财季，英特尔第四季度营收为170.53亿美元，与去年同期的163.74亿美元相比增长4%英特尔的净亏损为6.87亿美元，与去年同期的净利润35.62亿美元相比下降119%；每股亏损为15美分，与去年同期的每股收益73美分相比下降120%。不计入美国税收改革法案所带来的54亿美元的税收损失及其他一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第四季度调整后净利润为52亿美元，比去年同期的39亿美元增长34%；调整后每股收益为1.08美元，比去年同期的79美分增长37%。

英特尔第四季度运营利润为54亿美元，与去年同期的45亿美元相比增长19%；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度运营利润为59亿美元，比去年同期的49亿美元增长21%。英特尔第四季度毛利率为63.1%，与去年同期的61.7%相比上升1.4个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度毛利率为64.8%，与去年同期的63.1%相比上升1.7个百分点。英特尔第四季度运营支出（研发、总务和行政）为51亿美元，比去年同期的54亿美元下降6%。英特尔第四季度税率为111.4%，比去年同期的19.8%上升91.6个百分点。

英特尔第四季度业绩超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前预计英特尔第四季度每股收益为87美分，营收为163.4亿美元。

按照部门划分：

英特尔客户计算集团第四季度净营收为89.54亿美元，去年同期为91.29亿美元；运营利润为32.63亿美元，去年同期为35.23亿美元。其中，平台业务营收为80.63亿美元，去年同期为83.56亿美元；其他业务营收为8.91亿美元，去年同期为7.73亿美元。英特尔数据中心集团第四季度营收为55.82亿美元，去年同期为46.68亿美元；运营利润为29.92亿美元，去年同期为18.81亿美元。其中，平台业务营收为50.95亿美元，去年同期为43.06亿美元；其他业务营收为4.87亿美元，去年同期为3.62亿美元。

英特尔物联网集团第四季度营收为8.79亿美元，去年同期为7.26亿美元；运营利润为2.80亿美元，去年同期为1.82亿美元。其中，平台业务营收为7.19亿美元，去年同期为6.17亿美元；其他业务营收为1.60亿美元，去年同期为1.09亿美元。

英特尔第四季度非可变存储解决方案集团营收为8.79亿美元，去年同期为8.16亿美元；运营利润为3100万美元，去年同期的运营亏损为9100万美元。英特尔第四季度可编程解决方案集团营收为5.68亿美元，去年同期为4.20亿美元；运营利润为1.56亿美元，去年同期为8000万美元。英特尔第四季度其他所有业务营收为1.81亿美元，去年同期为6.15亿美元；运营亏损为13.07亿美元，去年同期运营亏损为10.49亿美元。

英特尔2017财年财报：

2017财年英特尔的营收为628亿美元，比2016财年的594亿美元增长6%；净利润为96亿美元，比2016财年的103亿美元下降7%；每股收益为1.99美元，比2016财年的2.12亿美元下降6%。不按照美国通用会计准则，英特尔2017财年调整后净利润为168亿美元，比2016财年的132亿美元增长27%；调整后每股收益为3.46美元，比2016财年的2.72美元增长28%。

英特尔预计2018财年第一季度营收为150亿美元，上下浮动5亿美元；运营利润率为25%，不按照美国通用会计准则的运营利润率为27%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均为14%；每股收益为65美分，上下浮动5美分；不按照美国通用会计准则的每股收益为70美分，上下浮动5美分。FactSet调查显示，分析师平均预期英特尔第一季度营收为150.3亿美元，调整后每股收益为72美分。

英特尔预计2018财年营收为650亿美元，上下浮动10亿美元；运营利润率为28%，不按照美国通用会计准则的运营利润率为30%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均为14%；每股收益为3.30美元，上下浮动5%；不按照美国通用会计准则的每股收益为3.55美元，上下浮动5%；全年资本支出为140亿美元，上下浮动5亿美元；净部署资本为120亿美元，上下浮动5亿美元；不按照美国通用会计准则，自由现金流为130亿美元，上下浮动5亿美元。FactSet调查显示，分析师平均预期英特尔2018财年全年营收为638.6亿美元，调整后每股收益为3.27美元。

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中下跌0.21美元，报收于45.30美元，跌幅为0.46%。在随后的盘后交易中，英特尔股价上涨1.55美元，至46.85美元，涨幅为3.42%。过去52周，英特尔的最高价为47.64美元，最低价为33.23美元

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